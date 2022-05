Janet y Ethel Pozo llaman la atención EN VIVO a Giselo y Brunella por reírse durante simulacro

TREMENDA VERGUENZA. Janet Barboza y Ethel Pozo reprocharon y le llamaron la atención en vivo a Edson Dávila y Brunella Horna por haberse reído durante el Simulacro nacional de sismo.

Mientras Janet Barboza reportaba sobre cómo se vivía el simulacro en los exteriores de América TV, Edson Dávila y Brunella Horna se reían sin imaginar que los estaban grabando.

Al regresar al set, Janet Barboza y Ethel Pozo les hicieron tremendo roche en vivo y les llamaron la atención por su comportamiento en un enveto que requería mucha seriedad y responsabilidad.

Janet Barboza increpa a Giselo y Brunella Horna por no comportarse bien durante el simulacro

“Tengo que decirle en vivo y al aire. Compañero Edson Alexis usted ha tenido un comportamiento ue no es un correspondiente, te has estado riendo en algo tan serio como es u simulacro junto a Brunella Horna. No me parece”, dijo Janet Barboza.

“Edson me hacía bromas”, comentó Brunella Horna, a modo de defensa. Acto seguido, Janet Barboza pidió que Edson Dávila sea sancionado por su comportamiento.

FUERON SANCIONADOS

“Esto es serio, somos un medio de comunicación que debe predicar con el ejemplo. Quiero pedirle al productor si habrá algún tipo de sanción, me parece que corresponde”, replicó Janet Barboza.

Finalmente, Edson Dávila también pidió que sancionen a Brunella Horna. “Voy a pedir disculpas, peor soy así en todo momento, no puedo fingir. No me estoy peleando“, dijo.