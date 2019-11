Milena Zárate arremete contra Janet Barboza: "Es loca y grosera" | FOTOS

Milena Zárate calificó como ‘loca’, ‘grosera’ y ‘fingidaza’ a Janet Barboza, por haberla tratado mal en plenas las grabaciones del programa ‘Se pone bueno’, donde la ‘Rulitos’ reemplazó en la conducción a Christian Domínguez.



“Estuve invitada en el programa porque participo en un reality de canto con niños y cuando tuvo que presentarme me ignoró, no me saludó y solo mencionó a la niña. Luego, lo volvió a hacer cuando dijo que tenía ‘un talentito’. Después de eso, hablé con la producción y les pedí que calmen a esa loca porque me iba a desconocer”, comentó Milena.

Luego, añadió que Janet en todo momento se mostró molesta frente a ella.



“Ha sido muy grosera, desubicada y fingidaza. Y todo porque he criticado en televisión que su novio es un ‘perrito faldero’ y que no pasa nada con su participación en ‘Válgame’, pues no tiene expresión en el rostro con tanto bótox”, añadió la ‘colocha’.

NO SOPORTA A LA CABREJOS



En tanto, en el programa ‘Válgame’, la ‘Rulitos’ aseguró que cada vez ‘soporta menos’ a su compañera de trabajo, Mónica Cabrejos. Además, durante una secuencia en la que Mónica parodió a Janet, quedó en evidencia el malestar.



“Es malcriada esta señorita, pero qué vamos a hacer, así es nuestra fauna farandulera de pintoresca”, deploró Janet Barboza.