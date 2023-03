Janet Barboza indignada con personal de Municipalidad de Comas por trasladar a pobladores como “sardinas”

Oswaldo Ortega, reportero de “América Hoy”, llegó este martes 14 de marzo al asentamiento humano “Brisas”, ubicado en el distrito de Comas, para mostrar que las viviendas de varias familias se han visto afectadas debido a la crecida del río Chillón.

Los pobladores del lugar le explicaron al hombre de prensa que estuvieron en los albergues que instaló la Municipalidad de Comas cerca al lugar; sin embargo, decidieron regresar a la zona de riesgo porque no les ofrecieron comida, ni abrigo.

“Nos comentan que han ido al albergue, pero no hay comida, no hay desayuno, no les dieron cena”, cuestionó reportero al representante de la Municipalidad de Lima, quien reconoció que temprano no había desayuno porque este llegó recién a las 8 a.m.

“A las 7 a.m. no había, pero que vayan ahora, sí hay”, se justificó el general César Jordan, gerente de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Transporte de la Municipalidad de Comas, .”Vamos ahora. ¿Cómo van? ¿Hay alguna movilidad? Vamos a invitar a la gente para que vaya a desayunar”, resaltó Oswaldo.

Tras ello, el reportero logró animar a varios pobladores para que vayan hasta el albergue para recoger el desayuno. Sin embargo, al llegar al punto de recojo se dieron con la sorpresa que solo había dos camionetas. Los pobladores no tuvieron más opción que acomodarse como pudieron en la parte trasera de la movilidad.

Frente a las imágenes, Janet Barboza expresó su indignación por movilizar a las personas como si fueran “sardinas”. “Yo la verdad, perdonen, no creo que así sea de fácil. Es decir, no hay una unidad, por Dios, no pueden alquilar. No puedo creer que no haya un bus para trasladarlos” , resaltó en un inicio la conductora de TV.

“General, buenos días, le saluda Janet, no hubiera sido mejor poner un bus a disposición para que la gente se pueda movilizar con tranquilidad, estamos viendo a mujeres embarazadas, definitivamente no pueden ir en la parte de atrás, estamos viendo niños que están yendo como sardinas. ¿Por qué no poner un bus?”, acotó.

