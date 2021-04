Janet Barboza tras comunicado de Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra: “Los dos son tóxicos”

Janet Barboza se pronunció también sobre el comunicado que enviaron Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra en el que precisaban que se ‘habían disculpado’ tras los incidentes de violencia que protagonizaron hace unas semanas, que los llevó a estar detenidos en la comisaría de La Molina.

Al respecto, Janet Barboza criticó que Sofía Franco haya recibido una ayuda inmediata cuando ocurrió su caso. La conductora indicó que cosas así no suceden cuando una persona que no es famosa acude a una comisaría.

“Sofía Franco hizo un llamado a la Ministra de la mujer, se movilizaron con una rapidez impresionante que no pasaría cuando una mujer hace una denuncia, no se le escucha. A todos se les tiene que medir con la misma vara, no estoy de acuerdo de eso”, indicó.

Asimismo, Janet Barboza calificó de ‘tóxicos’ a Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra tras el comunicado que enviaron donde precisaban que se encuentran en mejores términos.

“Lo que pasa es que muchas mujeres caen en lo mismo, denuncian, retiran la denuncia y continúan con su agresor, no estoy diciendo que Álvaro Paz de la Barra es agresor de Sofía Franco, no o sé. Creo que los dos son tóxicos, para mí”, indicó.





EL COMUNICADO DE SOFÍA Y ÁLVARO

Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra enviaron un comunicado a la opinión pública anunciando que han “podido solucionar los impases generados como pareja” y que tomaron “la decisión de vivir separados”, tras el escándalo que ambos protagonizaron y en el que se vio la polémica intervención policial a la conductora de TV y ser acusada de ‘maltrato’ por el también alcalde de La Molina.

A través de su cuenta de Instagram, la expresentadora de TV compartió el escrito firmado por ella misma y por el alcalde del distrito de La Molina. En este comunicado, Franco admitió que ambos se han brindado las “disculpas necesarias”.