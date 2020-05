SE PRONUNCIA. Juliana Oxenford realizó una publicación en Instagram donde habla sobre el regreso de Esto es Guerra a la televisión.

Al inicio de su publicación, Juliana Oxenford menciona que son sus seguidores quienes la interpelan por este tema. Es debido a esta insistencia que la periodista decide pronunciarse en redes sociales. “Son muchos los que me preguntan por la competencia, me piden que opine sobre el regreso de EEG”, menciona la periodista.

Juliana Oxenford precisa que no quiere entrar en polémicas con el reality de competencia. “Primero, quiero decirles que si bien estamos en el mismo horario, no me corresponde hablar del tema porque somos formatos absolutamente diferentes: nosotros hacemos periodismo, ellos entretenimiento", indica la periodista.

La periodista le agradece a sus seguidores fieles quienes la eligen como primera opción en ese horario. “Agradezco a quienes nos ven y optan por nuestra propuesta informativa. Son ustedes quienes deciden qué ver y no hay nada más democrático que el uso del control remoto”, continúa Juliana Oxenford.

Finalmente, Juliana Oxenford informa que está contento con el trabajo que hace en el noticiero que conduce. “Sobre periodismo, opino y opinaré siempre. Sobre el resto, solo puedo decir si algo me gusta o no desde mi humilde posición de televidente. Los programas subsisten en la medida que la gente los siga viendo. Nosotros estamos contentos con quienes somos, con lo que hacemos y con lo que hemos logrado en tan poco tiempo. Un abrazo a todos”, escribe la periodista.

