Julieta Rodríguez le pone el parche a Miguel Arce

Julieta Rodríguez no se quedó callada y le respondió a Miguel Arce por asegurar que se estaba colgando de él, en México, por fama.

“Todos trabajamos, no me cuelgo de nadie y sigo mi rumbo. El resto no tiene importancia cuando te atacan”, tuiteó en sus redes sociales.

Sin embargo, en otro post Arce se burló de ella dejando entrever que él sí puede ‘volver’ al Perú.

Recordemos que Julieta Rodríguez fue expulsada de Perú por inconvenientes en sus papeles de residencia. Al mismo tiempo, la argentina había estaba envuelta en la polémica pues en unos audios se le escuchaba insultando a los peruanos. En el audio se le escucha, pasada de copas, lanzando improperios contra los peruanos en general.



"No (invita) a gente de cuarta, peruanos horrorosos, que no puede invitar. Porque son cholos y no pueden buscar una persona normal porque ¿sabes por qué? (...) Porque son indios marginales", se escucha decir a Julieta Rodríguez en el audio.



A casi un año del escándalo, la Fiscal provincial de la quincuagésima Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima determinó que dicha denuncia contra Julieta Rodríguez sea declara nula y archivada definitivamente.



"¡Y UN DÍA SE HIZO JUSTICIA! DIOS SIEMPRE NOS CUMPLE , NUNCA PIERDAS LA FE. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, PORQUE ELLOS SERÁN SACIADOS", fue el mensaje que escribió Julieta Rodríguez acompañado de la notificación.

Y UN DÍA SE HIZO JUSTICIA ! 🙏 DIOS SIEMPRE NOS CUMPLE , NUNCA PIERDAS LA FE 🤝 "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, PORQUE ELLOS SERÁN SACIADOS " Una publicación compartida de Julieta Rodriguez Calvo (@julietarodriguezok) el 16 de Oct de 2017 a la(s) 4:20 PDT



​Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.