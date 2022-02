Karen Dejo aseguró que ella es la única ‘Sabrosura’ y Gabriela Herrera tiene que ‘pagar su derecho de piso’ en ‘Esto es guerra’ para que le otorguen un nombre que la identifique.

Karen, ayer presentaron a Gabriela Herrera como la nueva ‘Sabrosura’ y sabemos que a ti siempre te han llamado así, ¿qué opinas?

El tribunal me extraña tanto que por eso quiere tener cerca a la ‘Sabrosura’, pero esa soy yo desde el 2014, soy la única e irremplazable, no hay más, soy yo y como yo, ninguna. Soy única. Gabriela me cae bien, pero tiene que pagar su derecho de piso para que la bauticen con un nombre que la identifique, así como sucedió con cada uno que pasó por ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’.

Los fans han saltado en las redes sociales…

Todos los fans de ‘Combate’ se levantaron porque ya son ocho años que me bautizaron como la ‘Sabrosura’. Por eso, un poquito de creatividad y por favor.

¿Crees que la producción haya querido incomodarte?

No sé, les mando mucho cariño, los quiero y respeto, pero aquí las cosas son claras. No hay otro programa llamado ‘Esto es guerra’ y no hay otra ‘Sabrosura’.

¿Tienes una enemistad con Gabriela?

Con nadie, soy ‘peace and love’.

¿Piensas tomarte un descanso de la televisión?

Uno no debe de descansar, tiene que seguir adelante y ahorita estoy retomando mi programa de redes sociales. Cuando hay periodos que no estoy en la televisión, activo mis otras cosas que no tienen que ver con la televisión e igual sigo trabajando. Pronto estaré dando más detalles en mis plataformas.

En tanto, Gabriela Herrera dijo que está soltera, le gustan los hombres altos y considera a Fabio Agostini un chico muy apuesto. “Me parece atractivo, justo hemos conversado un poquito y me cae buena onda”, sostuvo la joven en ‘América hoy’.