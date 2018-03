Karen Dejo llama oportunista a Erick Sabater por colgarse de Michelle Soifer [VIDEO]

Karen Dejo calificó de ‘oportunista’ a Erick Sabater por haber utilizado a Michelle Soifer para promocionar su grupo ‘Reyes de la noche’. ¡Se fue con todo!



La morocha comentó que fue testigo de la relación que tuvieron cuando compartieron el set de ‘Combate’.



“Lo de Erick me parece pésimo. He convivido con él y Michelle toda su relación en ‘Combate’, y en algunas cosas puedo apoyar a uno y al otro, pero más allá de eso, como hombre queda mal al hablar de su expareja, sobre todo cuando ha pasado tanto tiempo. Es clarísimo que lo hizo por buscar promocionar su grupo”, comentó Karen Dejo.



¿Crees que todo fue para vender un show?

Si alguien quiere reclamarte algo, debe hacerlo en su momento, no esperar años. Debe ser porque necesita pantalla para hacer un poco de escándalo. Erick me cae bien, pero el oportunismo está a la vuelta de la esquina.



¿Tienes temor de vivir alguna situación así?

No escupo al cielo, pero espero que no me pase. Eso es muy dañino, después de haber querido tanto, terminar de esa manera. Mi relación con Lucas (Piro) está cada día mejor, nos conocemos mucho más y no creo que puedan suceder cosas así. (E. Castillo)



