Tras varios años de ausencia de la televisión, desde que la mataron en “Al fondo hay sitio”, regresa Karina Calmet de esa pausa que ella misma puso en su agenda, con más ganas de volver a la actuación.

“Estos años de ausencia de la televisión, después de tanto tiempo que he estado trabajando sin parar, es algo que que yo finalmente elegí, era necesario tomarme un descanso, y además, también era vital seguirme preparando. Yo he tenido excelentes profesores como Roberto Ángeles, Alberto Ísola, además de los talleres que seguí en América Producciones, debía seguir ese camino ya que tenía el tiempo necesario”, dice la actriz.

Con una rutina de trabajo en la serie de lunes a sábado, era difícil asumir nuevos retos.

El trabajo en ‘Al fondo hay sitio era súper fuerte y nos debíamos a la serie, especialmente los personajes protagónicos y no tenía tiempo para estudiar lo que quería en ese momento. Decidí tomarme un tiempo para, digamos, expandirme, conocer un poquito más y sobre todo cuando sales por un tiempo del país, conocer otras técnicas de actuación.

¿En algún momento, hasta antes de que salgas de la serie, te sentías encasillada con el personaje? Lo que pasa es que la serie en ese momento también ya había cumplido un ciclo, hasta donde conozco, terminaba ese año y ya tenían planificado comenzar con ‘De vuelta al barrio’. El personaje de Isabella tenía que morir, sí o sí, por asuntos de la historia. A veces nos encariñamos con los personajes y queremos que tomen rumbos distintos al guion.

En el mundo de la ficción te hubieran podido resucitar, ¿no te llamaron para esta nueva temporada de la serie?

Yo estaba fuera del país y recién acabo de regresar hace menos de un mes para el matrimonio de mi hija, pero nunca he dejado de hablar con la mayoría de mis compañeros a quienes les tengo muchísimo cariño. A mí no me han dicho nada para que regrese a la serie, pues como se sabe mi personaje esta muerto, pero también en la ficción se estila muchas veces resucitar a los muertos.

¿Tu alejamiento de la televisión también fue de las redes sociales? Allí generaste polémic a.

Las redes pueden ser tus grandes amigas o en algún momento se te pueden venir encima, un comentario bueno se pueden convertir en un millón de comentarios buenos, pero a veces el mensaje al ser frío, no es captado en su total magnitud y la gente no lo puede pescar.

¿Te ha pasado que has escrito un comentario y lo han entendido de la forma equivocada?

Totalmente, y he tenido que borrarlo y al querer explicarlo ha salido peor, he trastabillado, me he arrepentido y ha sido terrible, todo eso también te enseña a ser un poco más cauta

¿Por eso ahora ya no eres muy activa en las redes?

No, lo que pasa es que quizás serán los años, he perdido un poco la espontaneidad que tenía antes, me he tranquilizado bastante, he agarrado cautela. Hay que medirse en la vida y también en las redes

¿Pero ya estás regresando?

He estado más concentrada en mis hijas, decidí dedicarme más al lado interno, la magia no siempre esta en publicar en las redes, en la tele, sino que hay un mundo interno, familiar. Es bonito estar en contacto con el público, es hermoso, pero también hay un espacio que es importante que me he estado dando me ha fortalecido mucho como ser humano, estoy contentísima de poder regresar luego de de 6 años que es un montón

