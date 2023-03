Lisandra Lizama rompe su silencio tras terminar con Mauricio: “Estoy tramitando el divorcio” | EXCLUSIVO

Lisandra Lizama, la aún esposa de Mauricio Diez Canseco, luego que en un comunicado anunció que su matrimonio de diez meses con el ‘pizzero’ había llegado a su fin, dijo que no hay marcha atrás y que está tramitando su divorcio.

Buen día, Lisandra, ¿será posible hacerte una entrevista?

Buen día, Carla, ¿cómo estás? Lo siento, pero por ahora no haré ninguna declaración. Yo no quiero dañar a nadie, solo quiero que me dejen tranquila.

Entiendo, Lisandra, no deseo importunarte, solo que sorprendió saber lo que explicas en tu comunicado porque la última vez que te entrevisté comentaste que todo estaba bien, claro, nadie sabe lo que ocurre entre cuatro paredes. ¿Tu decisión es sin marcha atrás?

Totalmente sin marcha atrás, muy pocas personas saben la realidad que viví. Estoy tramitando el divorcio.

Lisandra Lizama y sus declaraciones días antes de separarse de Mauricio Diez Canseco.

Luego en sus historias de Instagram, Lisandra agradeció el apoyo que recibe de sus seguidores, post que acompañó con la canción de Roberto Carlos ‘Un millón de amigos’. Además, en esta misma plataforma subió una coreografía con sus bailarines cantando el coro del tema ‘Desde que te fuiste’.

“Papi, desde que te fuiste me siento mejor, ya no hay dolor, me voy para la discoteca, ya no te extraño. Desde que te fuiste se me olvidó estar triste, todo mejoró cuando de mi vida saliste y en polvo te convertiste, se cayó el castillo que tú mismo construiste”, cantó.

HICIERON PARODIA

Por otro lado, Alfredo Benavides y María Victoria, la Pánfila, parodiaron a Mauricio y Lisandra, pero el cómico aclaró que los videos los hizo cuando el popular ‘Brad Pizza’ recién se había casado con la cantante cubana.

“Todo es con respeto, no es la primera vez que imito a Mauricio y los videos que hice con María Victoria los usé en mi presentación con Magaly, pero no son parte de los sketches de JB en ATV”, señaló Benavides.