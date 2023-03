NO SE METE. Luigui Carbajal estuvo de invitado en el programa ‘Préndete’ y fue consultado por la última denuncia por violencia familiar que hizo su expareja Dorita Orbegoso contra el padre de su hijo, Pablo Donayre. El cantante se incomodó en pleno EN VIVO.

“ ¿Te has enterado de la denuncia que ha hecho Dorita Orbegoso al padre de su hijo ? ”, fue la pregunta que le hizo Kurt Villavicencio ‘Metiche’. Inmediatamente, Luiggi cambió su rostro y respondió.

“Debe ser, la verdad que no tengo idea. Prefiero no opinar, son temas muy personales, mejor hablemos de cosas importantes que me refieren a mí ”, acotó.

Sin embargo, su amigo Ricky Trevitazo decidió no pasar desapercibido la grave denuncia y Dorita Orbegoso y él sí le brindó toda su solidaridad por el difícil momento que pasa.

“Son cosas de ellos (Luiggi y Dorita), hemos trabajado juntos. Luiggi es como mi hermano, Dora también es mi amiga. Desde aquí le mando un abrazo grande y espero que se solucionen las cosas ”, puntualizó.

TROME | Luiggi Carbajal se incomoda por pregunta sobre Dorita Orbegoso

EL VIDEO DE AGRESIÓN QUE DIFUNDIÓ DORITA ORBEGOSO

Dorita Orbegoso contó el drama que vive con el padre de su hijo, Pablo Donayre, a quien ha denunciado por violencia familiar ante los fuertes calificativos que recibe. La modelo se presentó en el programa de ‘Magaly TV La Firme’ y mostró un video donde su expareja arranca su lujoso carro cuando ella se encontraba recostada en el vehículo.

“Me sorprende que en esta discusión, él arranca el carro y según vemos las cámaras de seguridad, él sigue manejando y te arrastra, tú sigues prendida ”, fueron las palabras de Magaly Medina, quien quedó en shock al ver las imágenes.

Ante esto, Dorita Orbegoso explicó que el suceso ocurrió cuando su expareja llegó a su casa para externar a su hijo, por lo que se enfrascó en una fuerte discusión llena de insultos por parte de Donayre.

“Él fue a recoger a mi bebé, eso fue el 17 de febrero porque apeló a una medida cautelar con externamiento, una persona que está mal psicológicamente. Yo tengo medidas de protección y eso quisiera entender de la justicia. Él exige que yo esté presente cuando lo va a recoger y lo va a retornar . Por eso he dejado de trabajar porque los viernes y domingos que él lo retorna, tengo que estar presente. Si no tengo me pone una constatación policial”, contó.

