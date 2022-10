Magaly Medina tiene miles de fanáticos en redes sociales, pero se preocuparon luego de que la polémica ‘urraca’ diera una noticia sobre su salud. Este se debería que no se ha sentido bien porque ha presentado una infección intestinal. ¿De qué se trata?

Durante la noche del 21 de octubre, le presentadora publicó una historia donde indicaba que tiene una bacteria derivada de la salmonella. “ Estos últimos días he hecho el programa con muchísima fiebre. Resulta que tengo una gastroenteritis producida por salmonella ”, anunció.

Asimismo, explicó que lo contrajo cuando regresaba de su viaje a Cajamarca con Alfredo Zambrano. “Me comí un antojito antes de subirme al avión que me traía a Lima. Me comí dos panes con queso mantecoso y, al parecer, no estaban pasteurizados ”, comentó.

Magaly Medina preocupa a sus fans.

Por ello, la conductora alertó a sus seguidores que tengan cuidado con las comidas que llevan lácteos. “ Mucho cuidado cuando se comen lácteos. Así que he estado muy, muy mal. Ayer hice el programa de anoche con fiebre, anteanoche, igual”, indicó.

A pesar de que su médico le dijo que se quedara en casa mientras para su recuperación, pero ella puso a su público primero. “De verdad me aconsejaron que me quedara en cama, pero mi deber para con ustedes es más grande aún . Hoy me siento mucho mejor, los antibióticos están haciendo efecto, así que estoy de mucho mejor ánimo; nos vemos más tardecito”, finalizó.

Magaly Medina sería la persona menos favorita de Tilsa Lozano

Tilsa Lozano estaba en el segmento de ‘Las esferas de la verdad’ de ‘Estás en todas’ y reveló detalles de su matrimonio y más. Sin embargo, cuando le preguntaron sobre su persona menos favorita, ella afirmó que sería Magaly Medina. “ Mi persona menos favorita, claramente es Magaly (Medina). No hay mucho más qué decir ”, señaló

TE PUEDE INTERESAR: