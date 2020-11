Magaly Medina afirmó que no asistirá mañana a la segunda citación de conciliación con Sheyla Rojas, y que está preparada para defenderse en el Poder Judicial si es que la ‘rubia’ la demanda.

¿Asistirás este viernes a la conciliación con Sheyla Rojas?

No voy porque no me dé la gana, sino porque no sabía que el viaje que compré tiempo atrás iba a coincidir con esta fecha. Tengo que ir a Estados Unidos para atender unos temas personales, así que le estoy dejando a mi abogado poderes para que se presente. Esta conciliación es para llegar a un acuerdo, pero no lo haré porque no soy culpable de nada, entonces que me pongan la demanda y me defenderé como corresponde.

Por otro lado, contó que ya está negociando su nuevo contrato con ATV para continuar con su programa el próximo año.

Magaly, está por terminar este año tan complicado, ¿ya renovaste o te tomarás un año sabático?

Ya me alcanzaron mi contrato y lo estoy revisando, debo firmarlo en los próximos días.

¿Seguirás con el espectáculo?

Así es.