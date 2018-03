Magaly Medina habló. La conductora de 'La Purita Verdad' decidió responder a las declaraciones de Jefferson Farfán , quien le dio 24 horas para que se rectificara sobre la versión de la entrevista frustrada que se iba a realizar en Rusia.

Magaly Medina dijo en todo momento que viajó hasta Moscú para hacerle una entrevista exclusiva a Jefferson Farfán y que, una vez en su casa, el futbolista no quiso hacerla porque le habían dicho que la conductora tendría a Melissa Klug en su programa el día de la emisión del material.

Jefferson Farfán negó la versión de Magaly Medina y señaló que él nunca supo que ella estaría a cargo de la entrevista pues, si hubiese sido así, no habría accedido. Por tal motivo, La 'Foquita' le dio 24 horas a la conductora para rectificarse.

Pese a que el plazo ya se venció el día martes por la tarde, este miércoles por la mañana Magaly Medina tomó unos minutos para decir que creía en la versión de Jefferson Farfán y que, al parecer, ambos fueron engañados.

"Yo leo la carta y escucho que él dice que no, que él tiene las pruebas en su Whatsapp y las grabaciones de que nunca le mencionaron mi nombre y que precisamente ahí, cuando me ve en la sala sentada se asombra. Este coordinador de producción Julio Stein Combe, que antes trabajó conmigo y que es gran amigo de él, nunca le mencionó que era yo la que iba a ir.", mencionó inicialmente la animadora.

De esta forma, Magaly Medina se retracta en la versión que dio días antes y hasta comentó 'que cree' en la palabra de Jefferson Farfán, que indicó no conocer que sería la pelirroja conductora quien lo entrevistaría.

"Yo le creo a Jefferson Farfán, no creo que sea loco de mentir de esa manera y sí creo que tiene los WhatsaApp. Cuando yo hice las investigaciones, el señor Julio Stein nunca me alcanzó ninguna conversación cuando se la pedí de todas las formas, incluso el mismo día que fuimos a la entrevista. Nunca me los alcanzó, nunca lo vi, quiere decir que no existe. Nunca me contestó el teléfono además", agregó muy segura.

Jefferson Farfán había 'amenazado' a Magaly Medina con tomar acciones legales si es que ella no rectificaba su versión inicial que lo dejaba mal parado. La 'Urraca' no quiere tener más problemas con la Justicia y ahora se reivindica.

"Te creo Jefferson Farfán, no sabías que yo iba a ir, pero yo tampoco sabía que eso era así. Así que, en honor a la verdad tengo que decir esto. Ahora sí te creo, no sabías que yo iba a ir, entiendo tu comportamiento y por supuesto tú entiende el mío. Porque tanto tú como yo, fuimos timados. Y esa es la purita verdad", finalizó Medina.