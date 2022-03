A través de su cuenta de Twitter, Magaly Medina respondió a Jorge Pozo, el padre de Ethel Pozo, luego de que indicara que jamás se comunicó con su producción para que le hagan una entrevista, como había mencionado la ‘Urraca’.

“Este señor se comunicó con mi producción también, quería hablar con mi productor o conmigo. Dejó dicho al teléfono que tenía cosas muy interesantes para contarme”, indicó Medina, antes de la entrevista de Amor y fuego.

Sin embargo, al escuchar estas declaraciones, Jorge Pozo negó la versión de Magaly Medina tildándola de ‘mentirosa’. Al respecto, la Urraca no se quedó de brazos cruzados y le respondió de forma contundente.

“Y lo demostraré esta noche (que él llamó a su producción). Como suelo hacerlo siempre, con pruebas irrefutables. No voy a permitir que un Don nadie me llame mentirosa”, escribió Magaly Medina.

Magaly Medina responde al padre de Ethel Pozo: “No permitiré que un don nadie me llame mentirosa”

JORGE POZO NIEGA A MAGALY

Jorge Pozo salió en las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y negó que haya realizado ese tipo de llamadas y mucho menos que haya ofrecido a llorar en televisión.

“Es completamente falso, yo en ningún momento he conversado con la producción de ese canal y decir que voy a llorar, esos son ya inventos, algo que realmente me molesta bastante”, manifestó.

“Yo le pediría a la señora que me demuestre, que yo he hablado todas esas cosas. No he tocado puertas. La reto que me demuestre que yo he hablado por teléfono y que tengo muchas cosas que contar, eso es mentira, no he hablado con la producción ni he dicho que me voy a poner a llorar repito, eso es falso”, recalcó.