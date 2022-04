Magaly Medina mostró imágenes de la llegada de Óscar del Portal a Punta Cana, donde se encontró con su esposa Vanessa Químper y sus dos menores hijos, luego del escándalo de infidelidad en el que se vio envuelto tras un ampay a Aldo Miyashiro en su departamento, con el que también se le relacionó con la ex de Pedro Loli, Fiorella Méndez.

“Para haberse ido y por la forma cómo vemos tan cordial, tan relajada junto a su esposa, quiere decir que esta relación no ha sufrido ningún tipo de fractura. De repente las tontas explicaciones que Miyashiro dio al público, que la otra Fiorella había dormido en otro lado y que el bueno de Óscar del Portal había estado en su dormitorio, pues eso solo se lo ha creído su esposa, el resto no le hemos creído, no cuñao, esa no te la cree nadie , salvo ella”, dijo la urraca en su programa de este lunes.

Además, consideró que aunque no hayan imágenes explícitas del periodista deportivo y de la ex de Pedro Loli, su programa mostró indicios suficientes para desconfiar. “Creo que una mujer en el fondo se da cuenta cuando un hombre está mintiendo, las razones por las que esta señora quiere salvar su matrimonio, conservar a este jugador, es cosa de ellos, no podemos juzgar ”, acotó la conductora.

En ese sentido, consideró que Óscar del Portal se la llevó ‘fácil’. “Esta señora parece que no escuchó que seguíamos a Miyashiro, los rumores fuertes eran que del Portal era el que trampeaba con Fiorella Méndez, por eso fuimos a comprobarlo”, añadió la urraca.

Urraca lamentó que Vanessa Químper haya perdonado a Óscar del Portal tras el escándalo de infidelidad en el que se vio envuelto. Aseguró que los rumores fuertes de traición eran del periodista deportivo, no de Aldo Miyashiro.

VANESSA QUÍMPER HABRÍA PERDONADO A OSCAR DEL PORTAL

La tarde de este lunes el productor de Amor y Fuego, Renzo Madrid, soltó tremenda bomba. Y es que según datos del popular ‘cabezón’, Vanessa Químper habría perdonado a Óscar del Portal tras el ampay con Fiorella Méndez. Asimismo, aseguró que no está embarazada.

Frente a los rumores, Rodrigo González aseguró que no puede meter las manos al fuego por esa información ya que no le llegó a él. Por su parte, Gigi Mitre se limitó a decir que de lo único que está segura es que del portal se aferrará a ese 1% de probabilidad de que no le haya sido infiel a su esposa para negarlo hasta el final.

TE PUEDE INTERESAR

Magaly Medina le hace aclaración a Melissa Paredes por ‘cuadrar’ al doctor Ángulo

Érika Villalobos y su palabra tras el ampay a Aldo Miyashiro: “Creo que estoy más fuerte”

Pedro Loli reacciona tras ser consultado por la presunta relación entre su ex Fiorella Méndez y Óscar del Portal