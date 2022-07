El cantante español Marco Llunas cuenta las horas para su reencuentro con el público peruano este 3 de agosto en el Centro de Convenciones Bianca en Barranco. Tras la pandemia, el hijo de Dyango regresa a los escenarios para reafirmar la vigencia del género romántico, que en su opinión, enfrenta con altura a los ritmos urbanos, tendencia en la industria musical.

“En estos momentos tenemos un tipo de música que está de moda y sabemos que los jóvenes están en eso y a veces les cuesta escuchar otro género, pero de repente los descubren y se sorprenden y se rinden ante ellos. Yo creo que lo importante es que hay que escuchar de todo y tener acceso a unas plataformas en las que no solo se suba una sola propuesta musical”, dice el artista.

Llunas prefiere ser cauto a la hora de opinar sobre la vigencia en el tiempo de las canciones que hoy están de moda. “No quiero dar mi opinión y que suene que estoy diciendo algo malo, ni bueno, ni nada. Cada momento en su momento, pero las canciones de mi papá van a seguir estando toda la vida y las mías, pues creo que más o menos también. Ojalá que las de mis hijos cuando les toque, si son reguetón, también lo logren”.

Tres generaciones en el ambiente musical. Padre, hijo y nieto.

COMPARACIONES

El cantante español es consciente que siempre estará latente el fantasma de la comparación con su padre, el mítico Dyango. “Creo que nosotros, los que hemos nacido de famosos en primera generación hemos sufrido eso de la comparación, pero como tuve la suerte de tener canciones bien bonitas y mi estilo gustó mucho no me costó tanto”.

Pero definitivamente la tienen más difícil, no cualquiera tiene un papá famoso. Por un lado, tenemos la suerte de que la gente te empieza a escuchar por ser el hijo de Dyango, para ver qué haces, pero eso no quiere decir que todo nos sea más fácil. Hay una verdad absoluta, en esta carrera si no vales, no vales, así seas el hijo de un famoso.

Y a propósito de grandes de la música, ¿cómo está Dyango, tu papá?

En febrero estuvo en Nueva York, luego en Miami y le fue muy bien. En algún momento dijo que se iba a retirar, pero se dio cuenta que le gusta mucho cantar. Además, mi papá es un hombre muy fuerte, el otro día lo estuve viendo ensayar y me quedé sorprendido de lo que hace a sus 82 años. Es extraordinario.

TE PUEDE INTERESAR