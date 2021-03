Maricarmen Marín agradeció la preferencia del público que llevó a ‘Yo soy’, a liderar el rating sabatino con 13,1 puntos y dijo que este programa es mágico.

“Estamos felices y me encanta que haya ganado Marilyn Manson (Mike Bravo) porque me siento parte de su historia. Fui yo quien dijo que me gustaría tener un ‘Marilyn Manson’ en la competencia, luego llegó Mike imitando a otro artista pero le propusieron que haga Manson y fue el ganador de esta temporada”, afirmó.

El ‘gancho’ de esta temporada también fue la dinámica del jurado con Tony Succar y Mauri Stern...

La final de "Yo Soy: Grandes Batallas" lideró el rating el fin de semana pasado. (Foto: Instagram / @yosoypaginaoficial / @jbjorgebenavides).

En todos estos años el jurado siempre ha tenido diferentes estilos... yo respeto los estilos de todos, nos hemos complementado muy bien y eso es una de las bondades de ‘Yo soy’, pues a cada persona que llega le abre sus puertas, es cálido, mágico, es fácil adaptarse porque todo el equipo es una familia.

¿Es un formato que no se desgasta?

Ya son 9 años y ayer empezamos nuestra temporada 30. Es un programa generoso que saca lo mejor de las personas y los mejores talentos de los participantes.