Marisol Ramíez, La Faraona de la cumbia, contó que estuvo cerca de la muerte en el incendio que se produjo en el local ‘Los Pacaes’, en Casma, donde daba un concierto el último domingo. La cantante afirma que el siniestro fue provocado porque de un momento a otro aparecieron las llamas y que tuvo la cabeza fría para parar el show y pedirle a la gente que corra por su vida.

“A eso de las ocho de la noche el fuego empezó y creció como si le hubieran echado gasolina, yo creo que fue provocado y toda esa zona es bien seca y ardía con fuerza. A nosotros nos faltaba una hora más de show, al principio pensé que estaban quemando algo, pero crecía tan rápido que mandé a mi seguridad a averiguar y me dijo ‘es un incendio’; así que paré el show para decirles que salgan del local porque era incontrolable. A pesar de eso, algunos decían ‘siga, siga’, porque no veían las llamas y después se prendió al costado y todos salieron despavoridos”, contó ‘La Faraona de la cumbia’, sobre la terrible experiencia que vivió el último domingo en Casma.

¿De inmediato saliste del escenario?

No, yo me quedé en el escenario, le dije a los músicos que se vayan porque mi hijo terminaba de juntar los micrófonos y no lo iba a dejar, recién cuando junto todo me he ido. Ya no pude salir por adelante porque el fuego abrazó toda esa parte y he comenzado a correr por las chacras, no había otra salida, he estado saltando con tacos por mi vida, en un momento estaba cansada, no daba más y me puse a llorar. Nuestro bus estaba lejos porque salió del local cuando empezó el fuego.

¿Tu hijo se encuentra bien?

Gracias a Dios sí, al igual que todos los músicos. Cuando llegué al bus, mi hijo no aparecía, tuvo unos minutos de angustía hasta que apareció, todos estábamos en shock... no he podido dormir toda esa noche, me imaginaba lo peor, la gente es mala, pudimos haber sido víctimas así como cientos de personas. Ayer (lunes) he amanecido con el cuerpo adolorido y con fuertes dolores de cabeza.

¿Has recibido amenazas?, ¿Sospechas de alguien?

No he recibido amenazas, pero creo que ha sido gente de mal vivir. Sólo sé que han querido cerrar el local días antes y después dieron el permiso, porque el evento era pro salud del dueño del local, un señor invidente que necesita más de 20 mil soles para operarse, pues tiene una enfermedad grave y la gente lo apoyó asistiendo. Yo pude haber muerto, eso no se hace, si alguien se quiere vengar de mí o hacerme algo, que me lo digan pero no actuar de esa manera. Es triste, es una pena que con pandemia y todo no hayamos cambiado nada.