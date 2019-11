Mateo Garrido Lecca cansado de que lo confundan con Mijael: "Está en nosotros hacer que desaparezca ese partido"

El comediante Mateo Garrido Lecca utilizó su cuenta de Twitter para advertir a sus seguidores que él no es Mijael Garrido Lecca, concluyendo que jamás ingresaría al APRA, partido con el cual postulará el abogado a las elecciones congresales, programadas para el 26 de enero de 2020.

Mateo Garrido Lecca agradeció a sus seguidores "por sus buenos deseos de entrar al APRA", sin embargo, negó que era "ese" (Mijael Garrido Lecca).



"1. Yo no soy ese; 2. Jamás lo haría; y 3. Recuerden que está en nosotros hacer que ese partido desaparezca en las próximas elecciones", escribió Mateo Garrido Lecca en su cuenta de Twitter.



El tuit de Mateo Garrido Lecca tuvo bastante repercusión. Incluso, se volvió tendencia en Twitter por unas horas.



"No esperé tremenda repercusión de este tweet y tal vez sea desatinado aprovechar este momento no planificado pero... paso a contarles que tengo mi show en el Pirandello y las entradas están acá", agregó Mateo Garrido Lecca cuando se volvió tendencia.



Mateo Garrido Lecca será parte de la nueva versión de 'Pataclaun', con Cathy Sáenz y Gino Pesaressi. July Naters presentará oficialmente ante la prensa a su nuevo elenco que está liderado por Armando Machuca, el recordado 'Capitán Coyote' de 'El Santo Convento'.