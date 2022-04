Mauricio Diez Canseco (58) y la modelo Lisandra Lizama (24) se casaron ayer por civil en el municipio Playa de La Habana y este domingo, 10 de abril, los esposos tendrán una ceremonia en la que recibirán la bendición de un sacerdote acompañados de sus amigos y familiares.

Lisandra, felicidades por la boda.

¡Gracias! Estoy muy feliz.

Sí, en la foto se nota tu alegría.

Es que ha sido muy emocionante, estoy viviendo un cuento de hadas desde que conocí a mi hoy esposo.

Ahora eres la señora Diez Canseco.

Así es, aún tiemblo de la emoción. Nos casamos a las 10 de la mañana en el municipio Playa, fue muy bonito.

Mauricio Diez Canseco se casó por civil con ‘leoncita’ Lisandra

¿Y ya intercambiaron sus aros?

No, están ajustándolos a nuestra medida y el domingo, que es la ceremonia oficial con nuestras familias, los luciremos.

En el video de tu pedida de mano, escuché que Mauricio te llama ‘leoncita’.

En realidad, me dice todos los apodos cariñosos que existen, me hace reír mucho con las cosas que se inventa, todo lo hace para sorprenderme y yo feliz.

Mauricio dijo que este es su tercer matrimonio y es ‘la vencida’, o sea que será para siempre.

Pienso lo mismo, ya lo nuestro es una unión bendecida.

Mauricio, finalmente diste el sí.

Así es, estoy feliz, ya estamos casados legalmente y este domingo es la ceremonia en casa con los invitados.

El pizzero y su esposa Lisandra llegarán a Perú la próxima semana para vivir su luna de miel en varios puntos turísticos de nuestro país.

AMOR A PRIMERA VISTA

Lisandra, ¿cómo empezó el romance con Mauricio?

Pasé el casting de ‘Las chicas doradas’ de Cuba y en ese momento no tenía mucha información de para quién íbamos a trabajar ni nada por el estilo, pero lo conocí ese día y mientras me entrevistaba surgió una ‘química’ y atracción mutua.

¿Y eso cuándo fue?

El 2 de marzo, hace un mes.

Amor a primera vista...

Exactamente, rápido y mágico.

Sabes que Mauricio estuvo con muchas mujeres guapas y también una compatriota tuya Daylin Curbelo

SÍ, ya conozco su historial (ríe), todas son hermosas y talentosas.

¿No temes que lo suyo sea una relación corta?

Para nada, temor es lo que menos siento desde que lo conocí, confío en él y en nuestra relación, nos complementamos. Nunca me he casado y siempre dije que cuando diera ese gran paso, sería para siempre.

No hay problemas con la diferencia de edades, pues Mauricio tiene 58, tiene hijos contemporáneos contigo...

No siento diferencia y el tema de la edad no es nuevo para mí, siempre me han gustado los hombres mayores. Nunca he tenido una relación con alguien de mi edad. Mauricio es un hombre maravilloso, me enamoraría de él aunque tuviera 90 años. En cuanto a sus hijos, estoy ansiosa por conocerlos.

¿Cómo fue que te propuso casarse?

La pedida fue en el Hotel Aston, que está en el malecón de La Habana. Me encanta el tequila, me invitó a un ‘chupito’ (shot) y no sé en qué momento puso el anillo dentro de la tequilera, me quedé paralizada, luego se arrodilló para colocarme el anillo y le dije que sí.

¿Qué dice tu familia sobre la boda tan rápida?

Mi familia es bastante pequeña, somos mi madre y yo, perdí a mi papá hace 7 años. Ella está feliz como yo y muy emocionada.

¿Han contemplado tener hijos?

Eso es algo que vendrá solo si Dios lo quiere, si llega el momento de tener bebés bienvenidos sean, me fascinan los niños.

Lisandra, ¿eres actriz?

Soy modelo profesional hace 9 años, actriz y cantante. Tengo 24 años y seré parte de ‘Las chicas doradas de Cuba’, pero más adelante me lanzaré como solista.