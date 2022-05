Melissa Klug y Jesús Barco ya buscan la llegada de su primer hijo, por ello, la ‘Blanca de Chucuito’ publicó un curioso video en su cuenta de Instagram en donde le consultaron sobre sus embarazos y ella respondió muy emocionada que va por su “sexta cesárea”, ya que la llegada de sus 5 hijos han sido a través de una operación.

La ‘Blanca de Chucuito’ respondió varias preguntas en su cuenta de Instagram en donde contó cómo habían sido los nacimientos de sus hijos, ¿anunciando su sexto embarazo?

Y es que Melissa Klug abrió su caja de preguntas en Instagram donde sus miles de seguidores le consultaron sobre sus hijos, embarazos, parejas y sobre todo, de su actual pareja Jesús Barco. La ‘chalaca’ respondió a una pregunta de cómo habían sido sus embarazos, si eran partos naturales o cesáreas, a los que Klug indicó que todos habían nacido por cesárea.

“ Sí, he tenido 5 cesáreas y en ninguna he tenido complicaciones, tengo buena piel, eso fue lo que me dijo mi ginecólogo, así que, voy por el sexto ”, respondió muy contenta Melissa Klug. Asimismo, la ex de Jefferson Farfán agregó un texto en medio de su video y señaló “Si Dios quiere”.

Cabe mencionar que Melissa Klug ha sido consultada varias veces por si desea tener un hijo más, esta vez con Jesús Barco, en donde la modelo siempre ha respondido que sí, ya que le gustaría tener un hijo junto al joven futbolista de Sport Boys.

Melissa Klug tiene 38 años de edad, ya tiene 5 hijos con distintas parejas y una nieta de un año a la cual le demuestra todo su amor en redes sociales. La pequeña Xianna, hija de Samahara Lobatón, es la engreída de Klug y luego de su nacimiento es donde la ‘chalaca’ se animó a confesar que le gustaría tener un hijo más.

Jesús Barco también quiere un hijo con Melissa Klug

Al pareces, Melissa Klug y Jesús Barco se pusieron “de acuerdo” para responder preguntas en Instagram. El futbolista también fue consultado por si quería una hija y en este caso, qué sexo le gustaría que fuera, a lo que Barco respondió. “Quisiera que fuera niña, con mis ojos igualitos”, escribió Jesús en donde agregó la foto de una bebe con ojos azules.