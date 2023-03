Melissa Paredes se despidió este viernes 10 de marzo de la conducción de “Préndete” luego que la producción del matutino decidiera no renovarle el contrato. La modelo no pudo evitar quebrarse tras ver un emotivo video que le preparó la producción.

“No quería llorar, pero veo a nuestra productora llorando, saben lo fuerte que soy, pero ver a otra persona llorar. Gracias Oswaldo por esas palabras, a todo el equipo de ‘Préndete’ son maravillosos, agradezco, me han tratado increíble, me han tratado bonito”, resaltó la conductora de televisión con la voz entrecortada.

La pareja de Anthony Aranda no dudó en desearle lo mejor a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, a quienes le pidió que, pese a las críticas que puedan recibir, hagan lo posible por sacar adelante al matutino.

“Son un gran equipo, sigan para adelante, les deseo todo el éxito que vengan más cosas para ustedes, Y por más que puedan criticar porque no ‘prende’, tienen auspiciadores, solo voy a decir eso”, comentó. “Gracias por haberme recibido de esa manera tan bonita”, acotó.

KARLA TARAZONA SE SOLIDARIZA CON MELISSA

En medio de su emotivo discurso, Karla Tarazona le brindó unas palabras de agradecimiento a Melissa Paredes asegurándole que seguirá enin

“Lo que se ve en televisión pueden opinar y decir lo que quieran, pero tú, yo y la gente que hemos estado aquí, somos los únicos que sabemos lo que pasaba entre nosotras, pueden decirnos hipócritas no me importa, me importa más lo que la gente conoció de mí. Me da muchísima pena lo que está pasando, a veces la vida es injusta, pero todo tiene un por qué y un para qué, y estoy segura que después de esto algo bueno vendrá para ti”, puntualizó Karla.