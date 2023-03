El cómico Miguelito Barraza reveló que cada vez que hace un show se retira de inmediato para evitar la tentación del alcohol. Además, que se encuentra muy entusiasmado por la película que está grabando con su compadre Pablo Villanueva ‘Melcochita’, y que el público le reclamaba siempre.

“Siempre llego puntual para hacer mis shows y al terminar me voy al toque porque los diablos me persiguen, ja, ja, ja. La gente siempre me quiere invitar un traguito y siempre les digo no, al final puedo aceptar solo acepto uno. Si me tomo dos, ya fui... ja, ja, ja”, comenta Miguelito Barraza.

Luego, explica que a sus 73 años cuida mucho su salud pues su época de bohemio ya ha pasado.

“A mi edad ya no puedo hacer las cosas que hacía de muchacho, cuando era capaz de tomar dos días. Ahora debo de cuidar el cuerpo para seguir trabajando, tengo 73 años y yo quiero seguir haciendo reír al público hasta el final de mis días”, agregó Miguelito Barraza.

En otro momento, resaltó el trabajo que viene realizando con su compadre Pablo Villanueva, Melcochita, con quien se encuentra grabando una película.

“La película va a ser espectacular, estamos grabando desde hace semanas y tanto Melcochita como yo estamos dando el ciento por ciento, pues nos hemos ido hasta Ica para realizar algunas escenas”, dijo el ‘Chato’ Barraza.

Finalmente, resaltó el trabajo de la Chola Chabuca, JB, Carlos Álvarez; “pero ya no saldrán talentos como Melcochita, Chuiman o yo”, dijo.

NO SABE SOBRE NIETO

Hace unos días, el cómico Miguelito Barraza señaló que no estaba enterado del nacimiento de su nieto, hijo de José María Barraza con Andrea Muñoz.

“No sabía nada, desde el lunes me encuentro en Chincha grabando la película con Melcochita. Actualmente, estoy dedicando mi tiempo a este proyecto y espero que sea un éxito, tengo más de setenta años y trabajaré hasta que Dios quiera”, comentó Miguelito.

Además, contó que se reencontró con su amigo Iván Cruz en Huaral. “Fue emocionante verlo después de tanto tiempo, cantamos juntos, pero esta vez solo brindamos con agua, ja, ja”, dijo.

QUE SE HAGA RESPONSABLE

Hace unos días, Miguel Barraza se pronunció también luego del escándalo que se desató cuando Andrea Muñoz denunció a su hijo mayor, José María Barraza, por haberla abandonado embarazada. El popular ‘Chato’ se confesó con Trome y espera que su primogénito se haga responsable del bebé que viene en camino.

Según comentó el cómico, no ve a su hijo hace dos meses y la última vez que se juntaron, no le comentó nada del tema. “Él es muy parco y está metido en la religión... me dijo que estaba bien, pero de cosas íntimas no me dijo nada. Tampoco estoy para preguntarle ¿con quién estás? ¿con quién sales? y esas cosas. Cada uno vive su vida, él tiene cerca de cuarenta años”, refirió.

