Todo tipo de comentarios ha generado las disculpas públicas que ofreció Pedro Gallese a su esposa Claudia Díaz, luego de que se difundieran imágenes suyas saliendo de un hotel con una joven de 19 años. La periodista Milagros Leiva se refirió al caso con un polémico comentario.

Resulta que en el noticiero matutino de ATV, Milagros Leiva consideró que Pedro Gallese ‘ya le había hecho una, con la prueba de ADN’, así que es muy delicado el asunto con este nuevo acto de deslealtad que cometió el portero.

Milagros Leiva dijo que si una persona va a ser infiel, 'debe saber hacerla’ para que no haga daño a las personas que confían, sin embargo, dejó en claro que no se deberían cometer actos de deslealtad.

“Si estas con tu enamorada y le vas a sacar la vuelta porque ser desleal y mentiroso. Ahora, si lo haces, hazlo bien, pues. Que no se entere. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero el tonto de Gallese que cree que con su gorrita, Magaly ya estaba detrás de él. Yo no perdonaría. Imaginense que el ampay de tu esposo salga en horario primetime”, dijo Milagros Leiva.

Milagros Leiva sobre Pedro Gallese

TE PIDO PERDÓN

Pedro Gallese protagonizó insólito momento tras pasar a la final de Liga 1. El portero de Alianza Lima utilizó programa deportivo para pedir perdón a su todavía esposa Claudia Díaz. Todo esto luego de conocido ‘ampay’ donde aparece saliendo de un hotel junto a una mujer que no era la madre de sus hijos. Mira el video.

“Estoy feliz con el resultado de ahora. Dedicárselo a mi señora, que está pasando por momentos bastante difíciles por los errores que yo he tenido. No me justifico, pero lo único que quisiera es que me dé una oportunidad”, arrancó Pedro Gallese.

Pedro Gallese pide perdón a su esposa Claudia Díaz (Trome)