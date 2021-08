La colombiana Milena Zárate vienen dándole “vuleta a la página” en su historia de amor con el futbolista Augusto ‘Tito’ Barrera , ya que no es la primera vez que tiene una pelea por celos y no está dispuesta a vivir con esa intranquilidad e inseguridad.

“No voy a decir que no me afecta, pero ahora estoy muy concentrada en mis ensayos, mi cabeza está en la competencia, no tengo tiempo para más. Yo no me muero por un hombre, y después de lo que se ha dicho, para mí, él ya no existe”, remarcó la colocha.

La colombiana Milena Zárate en la pista de baila de "Reinas del show".

ESTRATEGIA EN ‘REINAS DEL SHOW’

De otro lado, se refirió a la octava gala de “Reinas del show”, donde promete lucirse en una noche de revista. “Voy a convertirme en una vedette y me gusta mucho porque admiro a las vedettes de años atrás, no a las de ahora. Me estoy esforzando para sorprender en la pista”, adelantó.

“Por estrategia, quisiera que se vaya Korina, así eliminamos a una de las más fuertes de la competencia. Pero, creo que quien debió estar en sentencia es Jazmín, no Leslie, pues el desenvolvimiento de Leslie ha sido mejor gala a gala”, precisó.