Milena Zárate no ve con buenos ojos la relación de Valeria Roggero con el futbolista Miguel Trauco, pues cree que la modelo solo vive de su cara y cuerpo bonito, y debería dedicarle tiempo al estudio y el trabajo.

“Hoy en día vemos a muchas muchachitas, jovencitas, que solo se dedican a verse bonitas y voluptuosas para los hombres. Esto pasa porque los padres trabajan y no hay control sobre los hijos, dejan que las redes sociales los críen. Uno tiene que estar pendiente de qué tipo de influencer siguen tus hijos, pues después crecen sin metas ni aspiraciones de desarrollarse profesionalmente”, comentó la colombiana.

Muchos en las redes sociales critican a Valeria Roggero por su relación con Miguel Trauco, pues antes ha estado con otros seleccionados como Yordy Reyna y Anderson Santamaría. ¿Qué opinas?

Es un reflejo de lo que está pasando, chicas como ella se cuidan para los hombres, creen que una cara bonita lo puede todo. Es chévere verse bien, ir al gym, pero por una... y a la vez, trabajar y estudiar para progresar. No se puede estar dependiendo de un hombre y menos de un futbolista.

¿Por qué?

Muchos creen que por tener dinero son los reyes del mundo y pueden comprar todo. Son pocos los que se han preparado en la vida. Tienen novia, esposa, pero para dejarlas en la casa.

¿Algún futbolista te ha prometido viajes y lujos?

No, creo que saben bien cómo pienso y no canto ‘quiero un pelotero que tenga dinero, que me lleve de shopping por el mundo entero’.

Por otro lado, anoche en el programa ‘Magaly TeVe: La firme’, Valeria dio detalles de su relación con Miguel Trauco. 'Jamás me he escondido... si yo tengo algo con otra persona no me voy a esconder", señaló.

Además, contó detalles sobre el fin de su romance con Yordy Reyna. “Hubo una encerrona y yo terminé con él por eso”.

Esto último sería a raíz de la fiesta que se realizó en Miraflores, a finales del 2017, donde murió una menor de edad y el futbolista estuvo presente. (E.C.)