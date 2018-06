Mónica Cabrejos en coqueteos con Erick Sabater: "Ese hombre es un fuego" [VIDEO y FOTOS]

Mónica Cabrejos se desvivió en elogios con Erick Sabater, con quien compartirá escenario en su show ‘Ni Candy ni Lady’, que volverá desde el primer lunes de julio en ‘La Estación de Barranco’.



“Tendré un invitado especial, debutará conmigo como actor. Lo veo muy bien, ¡qué muchacho!, tiene mucho talento. Hice una encuesta de los hombres más guapos y él salió ganador. Hablaremos de sexualidad, de los mitos, del machismo”, sostuvo Mónica Cabrejos .



Erick Sabater es un chico que no se reprime con nadie...

Que no se reprima conmigo, porque le voy a enseñar todo. Ya lo he entrevistado, es superamable, encantador, es hermoso, así que Erick es mi invitado especial.



Los dos están solteros, ¿hay ‘química’ entre ambos?

Ese hombre es un fuego, que me intranquilice todo lo que quiera.



¿Estás soltera o en saliditas con alguien?

En salidas, entradas. Tengo amigos, salgo, pero he llegado a la conclusión de que los hombres peruanos están pasando por un momento social complicado, que los hace inseguros y controladores, así que por el momento deseo estar soltera.



¿De quién se trata?

Es peruano, pero está en evaluación, porque son demasiados celosos con el trabajo que tengo. Quiero una vida tranquila, así que prefiero estar sola a tener una relación tormentosa. Ya he pasado por diferentes momentos en mi vida emocional y a todo lo que me quite la tranquilidad, le digo: ‘No, gracias’. (L. Gamarra)