Dolores O'Riordan, vocalista del grupo The Cranberries, falleció a los 46 años [FOTOS Y VIDEOS]

Dolores O'Riordan, cantante del grupo de rock The Cranberries, murió repentinamente en Londres a los 46 años.



The Cranberries se hicieron famosos en la década de los 90 gracias al éxito de la canción 'Linger', vendiendo más de 40 millones de álbumes.



Dolores O'Riordan estaba en Londres para una sesión de grabación.



"Los familiares están devastados por la noticia y han pedido privacidad en estos momentos difíciles", dijo el agente de Dolores O'Riordan, según cita la prensa del país inglés.



Las últimas informaciones apuntan que la causa del fallecimiento de Dolores O'Riordan no están disponibles en este momento.



The Cranberries, banda originaria de Limerick, alcanzó la fama mundial en la década de 1990 con canciones como 'Zombie' y 'Linger'.



Tras disolverse en 2002, The Cranberries volvieron a juntarse siete años después para iniciar una gira mundial de un año y en 2012 sacaron al mercado el álbum 'Roses'.



En 2017, The Cranberries lanzaron el trabajo acústico 'Something Else', en el que revisaban temas de sus comienzos grabados con la Orquesta de Cámara Irlandesa e incluyeron tres canciones nuevas.



Al comienzo del pasado mayo de su gira europea, The Cranberries se vio obligado a cancelar el resto de citas programadas debido a los problemas de salud de Dolores O'Riordan.



Dolores O'Riordan también probó suerte en solitario con dos álbumes, 'Are You Listening?' (2007) y 'No Baggage' (2009).

