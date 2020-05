VÍCTIMA DEL FAKE NEWS. Rodrigo González publicó una historia en la que se observa que Paolo Guerrero está muy pendiente de modelo norteña, sin embargo, la imagen se trataría de un truco publicitario para la joven influencer.

Rodrigo González indicó que lo etiquetaron en una publicación de la joven, donde se mostraba que Paolo Guerrero revisaba las historias de la modelo norteña. No obstante, el futbolista le escribió al conductor de televisión para desmentir el hecho.

“Paolo me escribió y me dijo que esta chica tal vez tendría una aplicación (...) ella me ha estado escribiendo”, le escribió el futbolista a Rodrigo González. Además, le mostró que ni siquiera había aceptado los envíos en su cuenta de Instagram porque la modelo no le interesaba en lo absoluto. “Con ese pantallazo yo le creí”, mencionó el conductora de televisión.

Magaly Medina indicó que no le creía a Paolo Guerrero. “Se ha tomado el trabajo de escribirte, la verdad yo no creo que sea un duplicado”, contó la periodista en la entrevista que le hizo a Rodrigo González.

VIDEOS RELACIONADOS

Rodrigo González arremete contra Lady Guillén

Rodrigo González le dice a Alondra que abra los ojos

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Paolo Guerrero le contó a Farfán que un perro lo mordió en una parte insospechada, por hacerlo bailar lambada

“¿Cuándo se casan?” Paolo Guerrero y Alondra fueron troleados por un padre durante una transmisión en vivo

Paolo Guerrero sufre bajón en cuarentena por COVID-19 y confiesa lo que más extraña | VIDEO | FOTOS