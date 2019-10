Doménica Delgado justifica agresión de Pedro Moral diciendo que fue 'la euforia del momento'

Doménica Delgado visitó este martes el set de Válgame luego de presentarse en El Valor de la Verdad y contar detalles desconocidos de la relación que mantuvo con el empresario Pedro Moral.

Uno de sus secretos mejor guardados fue un incidente que vivió en el auto del ex de Sheyla Rojas, donde mantuvieron una discusión muy fuerte y finamente la empujó fuera del vehículo. A pesar de ello, Doménica no aceptó en su momento que se trató de un episodio de violencia.

"Hay algo que tú misma te estás dando cuenta en este momento, algo que nos has dicho fuera del micrófono: 'Yo lo cuento como una pelea de pareja normal y Beto me hace darme cuenta que he sido víctima de violencia'", dijo Mónica Cabrejos. "¿Por qué nunca en el tiempo que estuviste con Pedro pudiste tomar conciencia que estuviste siendo maltratada psicológica o físicamente?", le preguntó la conductora.

"Yo creo que cuando estuve con Pedro yo era mucho menor, tenía 19 años. Era la primera vez que tenía como una relación en serio. Él era mayor que yo, definitivamente tenía más vida que yo (...) Obviamente me lleva un montón de ventaja y me puede manejar como él quiere. Pedro si es una persona manipuladora, es una persona celosa, pero no es mala persona", dijo Doménica Delgado generando la indignación de los conductores de Válgame.

El primero en replicar su comentario fue el Zorro Supe, quien le dijo que quizá un forcejeo no puede interpretarse por todos como un maltrato, pero que la arroje de su auto, 'es maltrato en cualquier parte'.

La rubia se explicó y contó cómo ocurrieron los hechos. Sin embargo, argumentó que la violenta actitud de Pedro Moral podía deberse a la 'euforia del momento' o a la cólera, lo que generó que Kurt Villavicencio no durara en pronunciarse.

"¿Eres consciente de lo que estás diciendo? Es que tú dices que te empuja como si empujas una pelotita. Eres tú una mujer, un ser humano al cual estaba maltratando", dijo el conductor.

"Ahora yo me doy cuenta de toda esta situación. En su momento no lo dije y pensé que quizá fue el calor del momento, la cólera", agregó.