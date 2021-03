Podría decirse que no hay cantante peruano que no haya pasado por su dirección. Percy Céspedez, reconocido productor y director audiovisual peruano, nos cuenta detalles de su trabajo y de su nueva propuesta ‘El arte no puede detenerse’ con la que busca impulsar el desarrollo videográfico de artistas emergentes e independientes.

Tras haber sido nominado al Latin Grammy y haber ganado cuatro premios MTV, Percy Céspedez cuenta cuales han sido los proyectos más ambiciosos en los que ha trabajado y los retos pendientes que tiene en una carrera que no se ha visto frenada pese a la pandemia.

¿Cuánto tiempo tardas en hacer un video?

Un video demora mas o menos 3 meses en filmarse, mientras lo planeas, coordinas y ves la dirección de arte. Tenemos tanta demanda de trabajo que usualmente nosotros pedimos medio año de anticipación, por lo menos.

¿Cómo es el proceso o cuales son las etapas de creación de un videoclip?

El primer paso es entrevistar al artista para saber por qué está haciendo el video y cuáles son sus objetivos. Quizá quiere hacer un video netamente artístico o necesita un video con un tirón comercial porque quiere influir en su fan page, llegar a un público o ligarlo a un auspiciador. Son dos maneras totalmente distinta de hacer un video. Una vez que entiendo cuáles son sus necesidades, pasamos a ver con qué presupuesto y con qué recursos cuenta. De repente tiene amigos modelos, locaciones, cosas que puedan salir en el video. Esto último termina siendo ser mucho más realista porque el artista a veces desconoce los costos. Los artistas pueden planear cosas buenas, pero no son factibles a la hora de realizarlo.

Percy Céspedez revela cuánto cuesta hacer un videoclip en Perú

¿Es caro hacer un video en el Perú?

Hacer un video en el país es muy complicado para un artista independiente porque sale de su bolsillo, no es como en otros países, en otras producciones que vemos que lo paga la disquera. El público y el artista no se dan cuenta de la diferencia de presupuesto que hay contra el extranjero. Un video profesional en el país te va a costar unos $10,000 mientras que en otras partes del mundo te cuesta $100,000 o $200,000, el nivel de competencia a nivel de producción es fuertísimo.

¿Cuál es el presupuesto que generalmente manejas para hacer un videoclip?

Los videos que la mayoría de gente ha visto que he trabajado deben estar entre los $15,000 y $35,000, un presupuesto que es lógicamente muy difícil para un artista independiente.

Con toda la experiencia ganada, estás lanzando una iniciativa para los artistas independientes.

Esta iniciativa que se llama ‘El arte no puede detenerse’. Este proyecto está dirigido a los artistas se han quedado al aire, que están por filmar un video y por los protocolos les es imposible hacerlo porque tienen un capital pequeño y no el capital que usualmente nosotros utilizamos para hacer videos que son súper altos.

Según tus estándares, ¿de cuanto debe ser el presupuesto mínimo para no bajar la calidad de un video?

Lo que nosotros te damos es una tarifa de coproducción por $6500 que significa que toda la parte de producción (actores, locaciones, vestuario, etc.) la pone el cliente. En pandemia hay otra forma de hacer las cosas, reducir hasta unos $3500, con el mínimo al equipo de grabación, pero con ese ‘update’ para que el video se vea profesional y competitivo. Esta iniciativa es para grupos emergentes. Incluso hay facilidades de pago, nos ajustamos a los presupuestos.

¿Cómo inicia tu carrera? ¿Hace cuantos años?

Mi carrera profesional arranca cuando yo le hice el video ‘A navegar’ al grupo Vox y llegamos a ser el número uno en MTV y se cumple 20 años este año de la filmación de ese video, realmente deberíamos estar celebrando pero no es coyuntura como para estar haciéndolo.

¿Cómo describirías tu trabajo? ¿Cuáles son esas características principales que tienen los videos de Percy Céspedez?

Lo que yo escucho es que la gente siempre dice que el nivel de mi trabajo es muy estético, les gusta mucho el trabajo de color que hago. Una de las marcas creo que es que ningún artista sale tan bien como cuando yo los filmo, con otro director parece otra persona y yo me esfuerzo mucho en trabajar en su estética, me gusta lo conceptual, lo abstracto, no me gustan las ideas fáciles.

¿Cuál ha sido el videoclip más caro que has grabado?

Los más caros que se hicieron con artistas peruanos fueron con los Hermanos Yaipén, los de Ádammo y los de Buraco. El costo no tiene que ver solo con dinero sino también con todo lo que ves en pantalla.

Entonces, ¿Cuál sería el video con más producción que hayas filmado?

Por ejemplo el video de los Yaipén lo filmamos la mitad en Los Ángeles, un poco en Las Vegas y el resto de Perú. Eso si tú lo cuantificas en números (es muy alto) Aprovechamos que ellos estaban de gira y los alcanzamos allá, si no hubiera sido imposible de viajar con todo el grupo hasta allá. Sin embargo, el video más grande que se ha hecho a nivel de producción seguirá siendo el video de Ádammo de ‘Algún día’, por el cual nos nominaron al Grammy hace 10 años. Lo grabamos en un cementerio de aviones, eso se logró porque tuvimos un contacto que nos prestó la locación.

¿Tienes alguna idea para un videoclip que no hayas podido realizar aún?

Tengo una idea de hacer un video con una visión apocalíptica, en Argentina, en una locación que conozco que es espectacular pero lamentablemente es un video que demanda mucho dinero y que no encuentro el artista y la canción correcta para poder hacer una producción de ese tipo de viajar a otro país para producir allá. Quiero recrear cómo si hubiera caído un meteorito hubiera destruido toda la civilización, pero hay cosas que no se pueden hacer aquí, que se tiene que viajar a otras locaciones.

¿Cuál es tu opinión acerca de los videos de artistas urbanos que ostentan ser siempre grandes producciones?

Lo que el público no entiende es la cantidad de dinero que hay detrás de cada una de estas producciones porque hay disqueras, un artista nacional urbano pretende hacer eso y no se logra el nivel ni técnico ni de producción de arte porque no es factible. En el Perú no hacemos los videos que queremos, hacemos los videos que podemos, qué responsablemente se puede manejar con un presupuesto. Mucha gente dice ‘me gusta, no me gusta’ pero no conocen todo lo que hay detrás. A veces hemos sido hasta 50 personas detrás de cámara, como si fuera una película. Actualmente la tendencia es hacer videos minimalistas por la pandemia.

¿Es importante grabar en 4K? ¿Qué recomiendas?

El ojo humano no va a ver más allá de 1080, mucha gente te dice ‘te voy a grabar en 4k’ pero el nivel de grabación y el concepto son muy bajos. La gente no debe obsesionarse si es 4K, 8K o 60K, creo que tiene que darse cuenta primero del tratamiento del artista, si corresponde al género de la canción y la coherencia en conjunto como producto para que sea competitivo internacionalmente. Yo nunca bajo mi estándar.

Existen muchas productoras de videos independientes de cumbia, folclore y otros géneros musicales populares ¿los has visto?

Hay que analizar las carreras de esos directores dentro de sus coyunturas y no hay que compararlos. Todo el mundo los compara conmigo y no es justo, cada uno merece su espacio (...) Mi empresa puso los estándares para trabajar internacionalmente, pero los realizadores nuevos deben estar ahí. Ya es momento de hacer una ‘master class’ para transmitir ese conocimiento, quisiera que la nueva generación no se choque con los problemas con los que yo me choqué al principio.

¿Qué le responderías a todos aquellos que consideran que todos los videos que realizas se parecen?

Yo creo que una de las cosas que más lucha un director por tener es una marca registrada lo qué en la industria se le llama un ‘trademark’ tú ves un video de tal director y ya sabes que es de él, eso lleva años construir por lo cual yo no tengo ningún problema con que la gente identifique mi trabajo porque de eso se trata. Hay que explicar que los videos tienen un estilo, una estética y un tratamiento, pero cada video trata de otra cosa diferente sólo que hay que aprender a leerlo y algo que falta mucho en el país es educación visual. Hay capas qué hay que leer en un video.

Finalmente, los artistas que más influyeron en ti ¿Cuáles serían?

Michael Jackson, Madonna, Marilyn Manson y R.E.M. son artistas que han tenido videografías impecables. También me ha gustado mucho en los últimos años ’20 seconds to mars’ y ‘Duran Duran’ son grupos que tienen un tratamiento muy especial en sus videos. Sin embargo, mi influencia real viene del cine con directores como Kubrick, Lynch y Warhol.