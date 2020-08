Phillip Butters, conductor de ‘Combutters’ por Willax, informó que dio positivo para coronavirus luego de someterse a una prueba molecular para detectar la enfermedad, aunque antes se hizo la prueba rápida que le salió negativo.

“Según una prueba rápida, yo no tenía nada. En la prueba molecular, he dado positivo con el covid. Gracias a Dios no tengo ningún síntoma”, dijo el popular ‘Sabelón’ desde un enlace en vivo en su programa con Gonzalo Iwasaki, quien lo reemplazará durante su ausencia.

Phillip Butters mencionó que su caso comprueba que “las pruebas rápidas no sirven para nada”.

“Ningún ciudadano debería estar pagando 420 soles para una prueba molecular para que le den un resultado al día siguiente, ese pago es inalcanzable para la mayoría de peruanos”, indicó.

Phillip Butters sostuvo que decidió realizarse la prueba molecular porque uno de los editores de ‘Combutters’ presentaba síntoma de coronavirus desde el domingo y porque en su empresa, PBO Digital, una de sus colaboradoras dio positivo a COVID-19 en una examen serológico.

El comunicador concluyó indicando que se mantendrá aislado en su vivienda mientras recibe tratamiento con ivermectina.