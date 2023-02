Lesly Castillo protagonizó un enlace en vivo con el programa “Magaly TV: La Firme” y ofreció distintas prendas de su closet personal.

‘La Urraca’ se quedó un poco sorprendida por la venta de la artista y le consultó los motivos para desprenderse de sus costosas pertenencias.

Ante la consulta, Castillo explicó que tenía sus motivos, pese a que su esposo tiene una condición acomodada.

“Ya soy mamá y ya nada me queda. Me ha crecido todo y ya no me entra nada acá adelante, no sé si estoy gorda, pero hay cosas que son hermosas y me han costado caro y lo tengo que liquidar” , explicó.

“Ya no puedo usar esta ropa y creo que otras personas, que les guste la moda, puedan lucirlo mejor”, añadió.

