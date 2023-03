La periodista Verónica Linares afirmó que le gusta que la ‘competencia se mueva’ y que en ‘América noticias, primera edición’ también se han renovado. Afirma que la entrevista de Magaly causó revuelo y fluyó.

“Me gusta que la competencia se mueva, igual seguimos (hace la V de la victoria), ya he visto que hasta Magaly no nos pudo ganar, lo siento mucho”, dijo Verónica, quien es una de las embajadoras de la campaña ‘Ábrete amiga’ de la Liga contra el Cáncer que promueve la detección temprana del cuello de cáncer uterino.

René Gastelumendi dijo que la competencia es respetable, pero añeja y deberían renovarse.

Eso me suena a bien vieja, pero yo empecé joven, tenía solo 26 años. Creo que es raro ver a una periodista que tenga 26 años y esté al frente del noticiero más importante de su medio, esa fue la oportunidad que yo tuve y por eso parece que soy más vieja, pero no es tanto lo que pasa es que empecé bien chiquita.

En Primera Edición también se han renovado...

Sí, nosotros nos renovamos con respecto a cómo manejamos la noticia, a la ubicación, a lo largo de estos 20 años no hacemos lo mismo. Los que estamos ahí somos siempre los que damos la cara, pero sí siempre nos paramos renovando.

También esperas, a lo mejor, tu estrella en el Paseo de la Fama de América.

Pucha ahí están todos los adultos mayores ja, ja, ja. Eso (la estrella) no solo es por la antigüedad en el canal, hay una trayectoria un peso propio que cada una de estas personas, que tienen su estrella, han logrado en televisión como en el caso de Rulito Pinasco, a mí me falta todavía, estoy en proceso, en camino.

Por cierto, tu entrevista con Magaly Medina tuvo muchos comentarios.

Sí, la gente se alocó, antes, durante y después de la entrevista. La entrevista fluyó y todos lo entrevistados que pasan por La Linares se sienten bien.

Ahora que has podido entrevistar a Magaly el concepto que tenías de ella ha cambiado.

No soy prejuiciosa, yo no pensaba de Magaly de una manera y ahora pienso de otra, no la conocía. No tengo un concepto sobre una persona que no conozco, yo que trabajo frente a la pantalla no podría tener un prejuicio sobre otra persona que trabaja frente a la pantalla si es que no la conozco. Recién hoy tengo un concepto de cómo es ella porque creo que en una hora de conversación he podido conocer un poquito (de ella).

ÁBRETE AMIGA

La liga contra el cáncer lanza la campaña ‘Ábrete amiga’, que busca la detección temprana del cáncer de cuello uterino. Esta enfermedad tiene la segunda tasa de mortalidad más alta entre las mujeres de 15 a 44 años y más de 6 mujeres, al día, mueren en el Perú por cáncer de cuello uterino.

‘Ábrete amiga’ quiere que las mujeres peruanas se concienticen sobre la importancia de prevenir la aparición del cáncer de cuello uterino, teniendo en cuenta que, con el diagnóstico oportuno, se podrían revertir las cifras de mortalidad que existe en el Perú.

Mencionar, que hasta el 5 de abril por tan solo 35 soles las mujeres peruanas y residentes en el país tendrán la oportunidad de realizarse un chequeo clínico que incluye: Papanicolaou, exámenes clínicos de mamas, tiroides y ganglios.