Magaly Medina emitió un informe en su programa, en donde Rafael Fernández aclara mediante una llamada telefónica que si cumplió con su promesa de apoyar económicamente a los hijos de Karla Tarazona.

“Aclarar que las cosas no son como se las han pitado a Magaly. Yo sí cumplo mi palabra . Por más loco que parezca a la mayoría , me dicen que soy 8un imbécil , porque no son mis hijos y como les puedo dar tanto, pero no me importa, yo he vivido con ella, total es mi plata, no del resto”

“Lo que yo he pagado es: los colegios, hasta finde año, he pagado la nana, desde que me fui hasta el viernes que ella salió a decir que no recibió ni un apoyo mío”, expresó el ‘huevero’.

Además, dejó en claro que le ha comprado algunos obsequios a los hijos de Karla Tarazona: “He pagado los arreglos para que los chicos puedan ir y tengan los televisores, la cocina, los closets , los racks para que pongan las bicicletas”

Por último, habló acerca de los 8 mil dólares que le prometió a su expareja y nunca le otorgó : “Los 8 mil dólares se daban si es que firmábamos un contrato de confidencialidad, dónde ambas partes no hablábamos de nadie, pero Karla dijo “no quiero recibir los 8 mil dólares”, sentenció.

Rafaél Fernández dejó en claro que si apoya a los hijos de Karla Tarazona. VIDEO: ATV

