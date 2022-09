En la edición del programa ‘Magaly TV, La Firme’ de este martes 30 de agosto, se emitió la segunda parte de la entrevista que Magaly Medina le hizo al empresario Rafael Fernández, el ‘Rey de los Huevos’, quien ahora se encuentra separado de Karla Tarazona.

En un fragmento de la conversación, Fernández le comenta a la ‘Urraca’ que le pidió a Tarazona que cambie su forma de ser. Esto para propiciar que las marcas quieran trabajar con ella sin problemas a causa de ciertas declaraciones que ella suele dar.

“Pusimos prohibido que salgas a decir tonterías de Leonard, hablar fuerte o querer decir cosas porque daña como marca. A mí me llama una empresa de fondos, me dijeron que seas la imagen, pero no puedes salir con tu esposa y me lo dijeron de frente, pero tu esposa nada (..) Me dijeron ella es muy impredecible”, comentó.

Y agregó: “Agarré y fui donde ella, y le dije: ‘Mira lo que me han dicho. Esto tienes que cambiar, por eso es que las marcas no te quieren, tienes que moverte y centrarte’. Si ella es inteligente, se va a centrar y va a conseguir, yo creo que si ella hace eso ganaría mil (...) Pero si ella hace algo, se pudrió todo”.

SEPARACIÓN SORPRESIVA

Hace pocos días, se hizo público el fin de la relación amorosa entre la conductora de TV Karla Tarazona y el empresario Rafael Fernández. Esto generó la sorpresa del mundo de la farándula, pues el matrimonio siempre se mostró sólido ante cámaras.

Sin embargo, tanto Tarazona como el ‘Rey de los Huevos’ publicaron un comunicado en sus respectivas redes sociales para dar cuenta de su separación definitiva. Actualmente, ambos se encuentran dando declaraciones en diversos medios de comunicación sobre su ruptura.