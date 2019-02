Reynaldo Arenas: "Los realities me parecen una degradación. Todo se basa en su cuerpo y en sus caritas bonitas"

El destacado actor nacional Reynaldo Arenas consideró que "la televisión peruana solo apuesta por lo más chabacano", agregando que los realities son "una degradación".

En una entrevista con Somos Periodismo, Reynaldo Arenas, quien interpretó a Túpac Amaru, no se calló nada cuando fue consultado sobre la situación de la televisión nacional actual.

"Había grabado cuatro pilotos de una serie con nivel cultural. Y los anunciantes no querían apostar por la cultura. Decían: “No, eso no da plata”. Apostaban por lo chabacano, por lo grotesco. El mismo gerente me dijo al final: 'Mira Reynaldo, ellos ponen la plata y no apuestan por la cultura, y el canal vive de los auspiciadores'", indicó Reynaldo Arenas en la entrevista.

Reynaldo Arenas también se refirió al tema de los realities cuando fue preguntado sobre el racismo y la discriminación en la televisión peruana.

"Uno ve distintos programas de televisión nacional y solo encuentras personas con los mismos rasgos raciales. Los realities, por ejemplo, me parecen una degradación. Quienes participan muestran que son personas incultas que dicen cosas aberrantes cuando se les hace preguntas elementales. Todo se basa en su cuerpo y en sus caritas bonitas", dijo Reynaldo Arenas.



"Hay gente joven que es muy inteligente y talentosa, pero no se les da cabida porque simplemente no están dentro del prototipo que los productores de televisión quieren. La televisión acá está formada por argollas, y eso está bien claro", concluyó Reynaldo Arenas, quien además de interpretar a Túpac Amaru, también ha personificado al Señor de Sipán y el poeta César Vallejo.