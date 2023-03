Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre celebraron 14 años de trabajar juntos en la televisión este 9 de marzo. Como parte de esta importante fecha, la producción de ‘Amor y Fuego’ prepararó un emotivo video, donde se mostró un resumen de todos los años que la pareja televisiva trabajó junta.

“Qué emocionante esas imágenes. Muchas gracias a todo el gran equipo que hoy nos acompaña y que hace posible que salgamos al aire a través de Willax TV”, dijo el popular ‘Peluchín’.

“Van dos generaciones que van viéndonos en este horario. Hay gente que me ve y me dice ‘yo te veía cuando estaba en la universidad y ahora te veo con mi hijo’ y ‘la Gigi es mi crush de la adolescencia’. Eso me emociona mucho y a veces me tengo que controlar”, añadió muy conmovido.

Gigi Mitre también se refirió a su aniversario televisivo y dijo estar agradecida de trabajar junto a su amigo.

“Tenemos a suerte de trabajar en lo que nos gusta y junto a mi amigo. ¡Gracias Dios mío!”, expresó la presentadora.

