Rosángela Espinoza: El video íntimo que circula en WhatsApp es falso y aquí lo demostramos 

Si perteneces a un grupo de hombres en WhatsApp es probable que te haya llegado un enlace donde se afirma que circula un video íntimo de la modelo Rosángela Espinoza. Para hacerlo más creíble aún, los delincuentes acompañan esta grabación de una que originalmente la modelo compartió.



Rosángela Espinoza publicó hace dos años un video de cómo luce cuando se levanta. Esta grabación es la que han usado los delincuentes para hacer creer que circula en redes sociales un video íntimo de la modelo.



Hasta el momento, la modelo no se pronuncia. Rosángela Espinoza está enfocada en su carrera de marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. "Nunca consideres los estudios como una obligación, sino como una gran oportunidad, después del programa @estoesguerraperutv me voy a mis clases, llena de talco,torta, no importa, solo quiero terminar y luego ejercer mi carrera, mis compañeros me miran raro, se sorprenden cuando me ven en clase , pero luego pasa", escribe la modelo en su cuenta de Instagram.



Rosángela Espinoza continúa participando en el reality de competencias Esto es Guerra. "El cariño del público es lo más gratificante ❤️, y vienen desde lejos para ir al programa @estoesguerraperutv y solo decirles muchas gracias por su apoyo", escribe la modelo en su cuenta de Instagram.



