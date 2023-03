Ante las cámaras de “+Espectáculos”, Said Palao decidió pronunciarse respecto a las recientes declaraciones que brindó Alejandra Baigorria, quien aseguró que no tendría hijos sin antes haberse casado.

“Yo si quiero entrar de blanco, casarme y todo, entonces es como que ‘no, pero tengamos un Saidsito, o lo que sea ahorita’. No, yo soy de las que no voy a tener ningún hijo hasta que no me case, entonces él me dice ‘bueno, si te hace feliz casarte, nos casaremos y luego tenemos hijos’. ¿Qué pasa? En una relación no siempre van a querer la misma cosa y uno va tener que ceder para hacer feliz a la otra persona”, comentó la rubia modelo día atrás para el canal de YouTube “Com F.M”.

Said aclara que también quiere casarse

El integrante de “Esto es Guerra” resaltó que él, a diferencia de su pareja, prefiere tener un hijo antes de llegar al altar. Sin embargo, aclaró que no tendría ningún problema en comprometerse primero y luego hacer crecer a la familia al lado de la empresaria.

“Si ese es el orden que a ella le gusta, es normal, yo no tengo ningún problema con eso, solo hablamos un tema de preferencias y ahí quedó, no es que se tenga que hacer así o que va ser así, o que yo no quiero casarme o que no quiera tener hijos, así no es”, resaltó Palao.

“Yo le puedo decir que yo prefiero tener un hijo antes de estar casado, es lo que más o menos le comenté, y eso no significa que no me quiera casa”, acotó.