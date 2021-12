En reciente entrevista con el programa ‘Magaly TeVe: La firme’, Samahara Lobatón elogió a Jesús Barbo indicando que era un gran tipo y espera que su madre, Melissa Klug, ya pronto se case con él.

Samahara Lobatón indicó que ‘no se cansa’ de decir que Jesús Barbo es un tipo A1, pese a los cuestionamientos por la diferencia de edad con la popular ‘Blanca de Chucuito’.

“Jesús es un tipo A1, nunca me voy a cansar de decirlo, hasta ella se lo digo, él es un hombre A1. Tal vez es porque no lo vemos como pareja nosotras (sus hermanas y ella), pero lo defendemos a él, olvídate. A1 ese hombre, nunca me cansaré de decirlo”, indicó Samahara Lobatón.

LE PIDE QUE YA SE CASEN

Finalmente , la hija de Melissa Klug señaló que ella y sus hermanas esperan que su madre pronto se case con Jesús Barco , luego de que confirmaran su compromiso, hace unos meses.

“Por supuesto (que quieren que se casen), nosotras queremos que ellos se casen, ya ahorita”, agregó la joven influencer.

Samahara Lobatón le exige a su madre que ya se case con Jesús Barco