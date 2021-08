Luego que Sheyla Rojas comentó que su novio mexicano ‘Sir Winston’ , Luis Miguel Galarza, es solvente, el abogado John Rodríguez, quien llevó su caso contra Magaly Medina , señaló que la rubia no cumplió con cancelarle sus honorarios y tampoco el monto que abonó en el centro de conciliación en noviembre del año pasado.

“La señora Sheyla se comprometió a pagar el dinero que se gastó en el centro de conciliación al que no acudió la señora Medina, eso fue el 13 de noviembre del 2020. En esa oportunidad me pidió que corriera con el gasto, ahí se desembolsó mil soles. Luego, hablamos del tema de mis honorarios que fueron mil dólares, sin contar todo el tiempo que invertí”, dijo el abogado.

¿Usted se ha comunicado con ella?

No, la última conversación que tuve con la señora Sheyla fue el 8 de de diciembre donde le expliqué, en un mensaje por WhastApp, cómo sería el pago con respecto a lo que se desembolsó en el centro de conciliación y de mis honorarios, pero hasta el momento no he recibido respuesta alguna.

¿Qué le respondió en ese momento?

Me dijo que tuvo muchos gastos y preguntó que si podía pagarme de manera fraccionada a lo que le respondí que sí y nada. Supongo que en ese momento estuvo con gastos, pero como ha dicho en Tv, ahora vive una mejor situación económica al lado de su novio, entonces, creo que lo justo es que se ponga al día, con que pague es suficiente.

JUICIO CON MAGALY

Como se recuerda Sheyla Rojas, anunció, el año pasado, que demandaría a Magaly Medina por difamación agravada y que debía pagarle 1 millón 280 mil dólares de reparación civil.

En ese momento el abogado de Rojas, John Carlos Rodríguez, indicó en ese momento que se habían solicitados dos sumas distintas de indemnización. “En lo penal será otra indemnización, es un monto de 2 millones de soles. En la vía civil continuará el monto que ya todos saben, de 1 millón 280 mil dólares”, reveló.

Sheyla Rojas y Magaly Medina

También dijo, en esa oportunidad, que se solicitó algunas restricciones para la ‘Urraca’. “Solicitamos el embargo de sus cuentas y propiedades mientras se da curso a este proceso”, expresó el Rodríguez.

Sheyla Rojas en ese momento precisó que se iba a defender con ‘garras y dientes’. ”No permitiré que me sigan denigrando (al difundir unos audios de la conversación que sostuvo con su amigo sobre el jugador Luis Advíncula). Son muchísimas cosas... estamos defendiéndonos con garras y dientes y lo vamos hacer hoy, mañana y siempre. Este proceso va seguir, es un proceso largo”, señaló.

