Sheyla Rojas y la exconductora de ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez, se presentaron en el noticiero de ATV la mañana de este lunes para anunciar que conducirán la ‘Salsatón de Radiomar y ATV’, la misma que se emitirá este 31 de diciembre en medio de las celebraciones por el Año Nuevo.

Las estrellas de la farándula peruana no quisieron revelar si tienen planes a futuro para conducir un programa en ATV, aunque la rubia confirmó que tuvo una conversación con Ney Guerrero, productor del canal . “Lo que sí te voy a decir es que no cualquiera tiene mi número de teléfono y Ney lo tiene, hemos tenido una conversación muy linda” , indicó.

Por su parte, Tula Rodríguez le advirtió a la conductora de ATV Noticias que si llega a su canal para trabajar allí, ella no se retire. “Si yo vengo, tú no te vayas”, dijo a modo de broma. Sin embargo, no quiso confirmar su pase a canal 9.

“Juntas tenemos este proyecto (lo de Año Nuevo), pero es un día a vez, no sé qué vaya a pasar, pero lo que va pasar es bueno” , acotó.

Tula Rodríguez y Sheyla Rojas animarán programa de Radiomar y ATV por Año Nuevo. Sin embargo, dejaron abierta la posibilidad de trabajar en canal 9 en 2023.

TE PUEDE INTERESAR

Beto Ortiz regresó al Perú tras detención de Pedro Castillo: “Me quieren hacer llorar, qué alegría”

Melissa llama ‘machista’ a Ethel tras decir que el ‘Activador’ no debió bailar en EGS: “¿Quién es ella para juzgar?”

Magaly raja de la ‘pancita’ de Ethel: “Si te gusta comer, no te vistas apretadito”