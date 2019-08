¡Nuevo ampay! Vuelven a captar a la pareja de Silvia Cornejo con su ex ¡y esta vez besándose! | VIDEO

Nuevo ampay. El programa 'Magaly TV: La Firme' volvió a captar a la pareja de la conductora de América Espectáculos Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau, con su ex y madre de su hijo.

Según se ve en las imágenes del avance del programa conducido por la 'Urraca', la pareja de la e x Miss Perú Mundo aparece muy juntito a su ex y besándola. Las imágenes serían de este último fin de semana.

En el mes de marzo, la modelo protagonizó un bochornoso incidente en un restaurante ubicado en El Polo luego de encontrar a su pareja y padre de su hijo con su ex en actitudes cariñosas.

Silvia Cornejo

En ese momento, Silvia Cornejo le reclamó a la mujer y la insultó por encontrarse en secreto con Jean Paul Gabuteau. Según Lucy Bacigalupo, amiga de la conductora, él le había dicho que tenía una reunión de trabajo.

Producto de la cólera de encontrar a su pareja en esa situación, la ex MissPerú Mundo rompió el espejo de su lujoso auto. En ese entonces, Analía Jiménez, expareja de Gabuteau, negó que existiera alguna relación amorosa con él.

"No sé cuál fue el problema de ella. No sé cuál es. Salí con el papá de mi hijo y me senté a conversar de cosas que tenemos que ver, de números, de colegio, de cosas básicas de un niño de tres años. Nada más", comentó en ese entonces a Válgame Dios.

Un mes después del incidente, Silvia Cornejo confirmó la reconciliación con el padre de su hijo. Incluso, hace una semana, la conductora grabó una canción dedicada a su pareja que publicó en Instagram "Solamente tú"