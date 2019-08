Silvia Cornejo habría perdonado a su pareja Jean Paul Gabuteau y se iría de viaje con él

Todo parece indicar que Silvia Cornejo volteó la página y perdonó al padre de su hijo, Jean Paul Gabuteau, pues ayer anunció, mientras conducía su bloque de Espectáculos, que dentro de pocos días realizará un viaje al extranjero.



“Dejémoslo todo y vámonos para Miami”, cantó a viva voz Silvia Cornejo y acotó que emprendería un nuevo viaje cuando retorne Rebeca Escribens.



“Sí, me voy. Ahorita nomás. Esperen que venga Rebeca y de ahí me toca a mí. Me voy a unas pequeñas vacaciones, ¡mínimo!”, añadió.



NIEGA REGALO

​

En otro momento, la ‘Bombón’, teniendo como fondo musical la canción ‘La chica más bella’, respondió los comentarios de Rodrigo González ‘Peluchín’, quien dijo que pasó por alto el comportamiento de Jean Paul con Analía Jiménez, en un restaurante de El Polo, porque le regaló una lujosa camioneta.



“Ella no quiere su carro tampoco su dinero... No, porque yo tengo mi carro. Lo tengo desde el año 2012. ¿Cuántos años ya tengo mi camionetita? Pero ahí está, andando todavía”, refirió.



En tanto, la cantante Giulliana Rengifo contó que hace dos días coincidió con Silvia Cornejo en un conocido spa de San Borja y que la vio de buen ánimo.



“La vi tranquila. Quiero mucho a Silvia y no me gustaría opinar de un tema personal, porque los terceros siempre sobran a las finales”, acotó.