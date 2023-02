Los promotores de los conciertos de Eva Ayllón, Emilia Mernes, ‘Ha-Ash’, Joaquín Sabina, Paramore y Alejandro Fernández se han visto obligados a cambiar la sede de los shows que estaban previstos a realizarse en el Arena Perú, Plaza Arena y la Explanada Pelous.

LEE TAMBIÉN: MVLL y Patricia Llosa JUNTOS en ceremonia de la Academia Francesa tras ruptura con Isabel Preysler

La medida se da porque el alcalde de Surco, Carlos Bruce, anunció que estos tres recintos no cumplen con los requisitos para realizar eventos en zonas abiertas y tampoco de las condiciones para cuidar la seguridad de sus asistentes.

“Estos conciertos generan ruidos molestos al medio ambiente y no dan tranquilidad a los vecinos, generan congestión en las avenidas principales como Javier Prado y no tienen sistemas de evacuación de emergencia que garanticen la integridad de las personas que asisten a los shows. Por estas razones no se van a realizar los conciertos, por lo menos en ninguno de estos tres locales”, indicó en un enlace con Canal N.

Ante esta medida, algunos organizadores han optado por buscar otros locales, y otros solo decidieron dar por cancelado el evento. A continuación, los detalles.

Celebrando al amor y la amistad: EL REENCUENTRO - Eva Ayllon y Daniela Dancourt

El concierto que iba a unir a las cantantes Eva Ayllón y Daniela Darcourt tuvo que ser cancelado por las nuevas medidas de la Municipalidad de Surco. Así lo confirma Teleticket en el comunicado difundido en su propia página.

Joaquín Sabina se presentará en el Círculo Militar del Perú

Luego de la clausura del Arena Perú por las autoridades de la Municipalidad de Surco, los organizadores del concierto de Joaquín Sabina en Lima, anunciaron que el esperado show se realizará en el Círculo Militar del Perú, ubicado en el distrito de Jesús María. Es así que el artista español sí tendrá su encuentro con su público peruano el próximo sábado 4 de marzo.

Paramore en Lima: Concierto se muda al Estadio San Marcos con más entradas

La banda americana Paramore confirmó en sus redes sociales el cambio de locación de su concierto en Lima. El espectáculo será el jueves 2 de marzo y tendrá como nueva sede el Estadio San Marcos . Además, anunciaron que hay más entradas a la venta.

En la página de Teleticket explicaron en un comunicado que la medida responde al anuncio realizado recientemente por el alcalde Carlos Bruce.

Alejandro Fernández y Ha*Ash aún no tienen destino

El cantante mexicano Alejandro Fernández llegará a Lima con su tour ‘Hecho en México’, y estaba previsto que su show se realizará el próximo 8 de marzo en el Plaza Arena; sin embargo, tras las nuevas medidas ya no se podrá realizar ahí.

En el comunicado difundido en la página de Teleticket dieron a conocer que el show será trasladado a otro local, y prometieron que en la brevedad de los posible brindarán información a los personas que ya obtuvieron su entrada.

Al igual que ‘El Potrillo’, la agrupación Ha*Ash anunció que, “por decisión de la Municipalidad de Surco, ajena a la producción, nos vemos forzados a trasladar nuestro evento de HA ASH, que se iba a realizar en Plaza Arena en el distrito de Santiago de Surco. El nuevo local donde se realizará dicho evento y debido a los hechos antes expuestos, será anunciado a la brevedad”.

Emilia Mernes se reunirá con sus fans en el Parque de Aguas

El esperado concierto de la cantante Emilia Mernes programado en Lima para el 5 de mayo anunció que se muda al Parque de las Aguas. Además, dieron a conocer que las entradas siguen a la venta en Teleticket con un 35% de descuento por el mes del amor.