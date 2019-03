Sofía Franco afirma que Silvia Cornejo perdió los papeles por incidente en restaurante

‘Silvia perdió los papeles’, expresó Sofía Franco, con respecto al bochornoso incidente que protagonizó Silvia Cornejo, al encontrar a su esposo Jean Paul Gabuteau en un restaurante con otra mujer.



“Perdió los papeles, pero luego se mostró tranquila y retomó el trabajo. Eso (problemas de pareja) se tiene que arreglar entre cuatro paredes, yo no soy amiga íntima ni nada, pero estoy atenta a lo que había pasado”, sostuvo Franco.

Hace años se dijo que Silvia te habría agredido en los camerinos de América Televisión…

En su momento, hubo una falta de respeto e impasse, pero luego todo quedó ahí. No la conozco tanto para decir que siempre se comporta así (agresiva), pero debe ser frustrante que tu esposo te diga que está en un lugar y después encontrarlo en otro sitio.

Parece que Silvia es mujer de armas tomar, porque no le importó estar en un lugar público…



Sí, pues. Cualquier persona le aconsejaría que trate de mantener la calma y no perder los papeles.



¿Tú reaccionarías de la misma manera?

Arranchando carteras no creo, siempre la procesión se lleva por dentro. Prefiero no hacer público las cosas personales, los trapos sucios se lavan en casa.

¿Le guardas rencor a Silvia?

No soy rencorosa ni me referiría mal de ella.



Si te invita a su programa (bloque de espectáculos de América Noticias mediodía), ¿irías?

¿Tiene programa? No sabía, pero no habría ningún problema.

APLAUDE PROMOCIÓN



De otro lado, Franco invitó a los lectores de Trome a que sigan participando de la promoción ‘Cocina tu negocio’, que ayer lanzó la tercera cartilla y está regalando 6 mil premios en efectivo.