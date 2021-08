La cantante folclórica, Sonia Morales, se encuentra realizando una exitosa gira por los Estados Unidos y espera que muy pronto los artistas puedan volver a trabajar con normalidad en el Perú.

“El reencuentro con mi público ha sido muy emocionante. Gracias a Dios acá (Estados Unidos) hemos podido retomar los shows presenciales, que son con una capacidad limitada, pero ya hay autorización en todos los estados”, afirmó la ‘Patrona del folclore’.

Tuvo que viajar a los Estados Unidos para volver a los escenarios.

Así es, aquí vamos muy bien porque en Perú aún hay muchas restricciones. Ojalá ya nos den la libertad de trabajar con normalidad porque muchos tenemos familias que mantener. Lamentablemente, se han olvidado de los músicos y artistas.

Los artistas han sido lo más perjudicados con la pandemia.

Nadie se ha preocupado por los artistas, a la gran mayoría no les llegó ni un sol de ayuda. No lo digo por mí porque, gracias a Dios, he podido vivir de mis ahorros, pero muchos vivían del día a día y han pasado momentos de mucha necesidad. Nuestras autoridades se han olvidado por completo de nosotros, no sé a qué tipo de artistas les llegó el apoyo, pero la gran mayoría han sido olvidados. Ojalá podamos recuperar nuestro trabajo. Eso es lo único que pedimos, que nos dejen trabajar.

Acá ya se habla de una tercera ola y es posible que haya más restricciones.

La vacuna es nuestra única alternativa para recuperar nuestro trabajo y tranquilidad.

Sin embargo, hay gente que no se quiere vacunar...

Ojalá tomen conciencia y se vacunen todos. En mi familia ya están todos vacunados, gracias a Dios.

Sonia Morales afectada y preocupada por precios: “¿Qué está pasando en nuestro país?”

A través de su cuenta de Facebook, la cantante folclórica Sonia Morales compartió un mensaje en el que expresa su posición por el alza de algunos productos básicos, los mismos que adquiere constantemente para el funcionamiento de su restaurante.

Según la cantante, Sonia Morales precisó que los insumos como el aceite, el gas y el pollo han incrementado de recio en los últimos meses, hecho que le ha sorprendido y perjudicado demasiado.

“¡Dios mío! ¿Qué está pasando en nuestro país? el balón de gas de 45 litros cuando abrí mi restaurante estaba 112, soles, hoy día ya está 198 soles, el pollo de 5.5 soles ahora ya está más de 9 soles, el aceite de 104 el balde de 18 litros, ahora está a 185 soles. Todo está por las nubes, ya hacia más de 20 años todo estaba estable, el pan se compraba 10 panes por un sol, ahora por un sol se compra 4 panes, volvieron las épocas que todo subía a diario, ahora que yo estoy metida en la cocina todos los días, estoy bien informada de los precios y la verdad, como ama de casa y empresaria me da mucho miedo que siga subiendo los precios de los alimentos de primera necesidad y lo peor, está escaso el aceite y el gas, no se encuentra fácilmente”, escribió en un extenso post.

Finalmente, Sonia Morales envió sus buenos deseos a las personas que se han visto afectadas por las variaciones de los precios de los alimentos.

“Dios cuide a nuestra familia , ojalá no sigan subiendo las cosas, de lo contrario con mucho dolor en nuestro corazón buscaremos nuevos rumbos para asegurar el bienestar de nuestra familia. Ojalá todos salgamos a protestar por los incrementos excesivos de los alimentos. El aceite de un litro que costaba 6 soles ahora está a 11 soles, no puede ser, Dios mío, tenemos que frenar esta alza de precios. Todo a subido, todo. Abrazos amigos, unidos, podemos defender nuestra economía”, puntualizó.

