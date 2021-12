Las miradas del mundo están puestas sobre la nueva película ‘Spider-Man: No way home’ y es que no siempre se logra reunir un elenco de lujo de una franquicia cinematografía que empezó hace casi 20 años. No es cualquier cosa. Dos generaciones unidas en una cinta de la que todo el mundo habla y enloquece a cada segundo por conocer detalles sobre la trama.

Si vibraste con el anuncio de la cinta, el regreso de los clásicos personajes, el estreno de los tráilers y demás hechos relacionados, pues déjame decirte que la recompensa será grande.

Más información: El Búho y el Hombre Araña

¿Sale Andrew? ¿Sale Tobey? ¿Spiderverse confirmado? Son, sin dudas, las frases más usadas por los fanáticos de Marvel en los últimos días. Estos se encuentran contando las horas para por fin sentarse en la butaca y disfrutar de las 2 horas y media que dura ‘Spider-Man No way home’, la tercera entrega de la saga protagonizada por Tom Holland.

‘Spider-Man: No Way Home’: escenas de la esperada película (Foto: Sony / Marvel)

Las interrogantes anteriormente expuestas no serán resueltas en esta nota, sin embargo, la idea de este texto es aumentar el ‘hype’ y emoción de los seguidores e indicarles que para nada saldrán decepcionados de las salas de cine pues están ante una de las mejores películas de Marvel.

#SpiderManNoWayHome es una recompensa para los fans. Desde el minuto 1 te mantendrás pegado a tu asiento. La cinta explora el lado más personal de Peter Parker, quien debe mostrar madurez para tomar decisiones cruciales. Tranquilos. Los trailers son solo los primeros minutos. pic.twitter.com/ohATQHKJun — PERCY VARGAS (@PercyVargas) December 14, 2021

Empecemos indicando que las escenas de los tráilers son solo la punta del iceberg de lo que representa ‘Spider-Man: No way home’ en su totalidad. La película inicia en acción desde el minuto 0 y no da tregua a si quiera analizar los detalles, pues te envuelve en un sinfín de emociones que van desde la nostalgia, tristeza, emoción y empatía.

‘Spider-Man: No Way Home’: escenas de la esperada película (Foto: Sony / Marvel)

EL LADO MÁS INTIMO

Por otro lado, es preciso señalar que la cinta explora el lado más personal de Peter Parker, quien debe mostrar madurez para tomar decisiones cruciales que involucran a las personas que más quiere.

La redención y las segundas oportunidades son conceptos sobre los cuales deberá reflexionar nuestro querido amigo para seguir adelante, aún cuando considere que puede resolver las adversidades sin involucrar a nadie, deberá valerse de los suyos y trabajar en equipo para arreglar sus deudas pendientes.

‘Spider-Man: No Way Home’: escenas de la esperada película (Foto: Sony / Marvel)

UN HOMENAJE A CASI 20 AÑOS DE PELÍCULAS

Como indicamos anteriormente, esta reseña no tiene spoilers, sin embargo, es imposible no celebrar la reunión de estos personajes icónicos como lo son El duende verde, El doctor Octopus, Sandman, Lagarto, etc. Sin dudas, es la mejor película de esta nueva saga y la convierte en un destacado homenaje a las anteriores cintas que ya todos conocemos.

Las salas se convirtieron en un verdadero festín de celebraciones y estamos seguros que esto se repetirá el miércoles 15, a las 7 pm, cuando arranque la primera función para el público en general en Perú.

Disfrutarán cada segundo y estoy seguro de que habrá valido la espera de tantos años cuando se den cuenta de que las dudas a sus interrogantes fueron resueltas.